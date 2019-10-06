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ذهبية وفضية للأردن في بطولة ألمانيا المفتوحة للجوجيتسو

منذ 14 دقيقة

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عمان – الغد – توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو ، بدر الخزاعي ، بالميدالية الذهبية فيما أحرز اللاعب ، علاء الدين الخزاعي ، الميدالية الفضية وذلك خلال مشاركتهما في بطولة ألمانيا المفتوحة للجوجيتسو.

ونال بدر الخزاعي الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 85 كغم ، حيث استهل مشواره في الدور ربع النهائي بالفوز على الإسباني مراد حرابيتان وفي الدور نصف النهائي تخطى الألماني مايكل ليونارد وفي النهائي نجح بدر في الفوز على السويسري مادالينا دانييل.

فيما أحرز علاء الدين الخزاعي فضية وزن تحت 77 كغم ، حيث فاز في نزاله الأول على الألماني أليكس كوك قبل أن يتجاوز في الدور نصف النهائي منافسه البلجيكي “بارهيهي” وفي النهائي خسر أمام الإماراتي محمد العمري.

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