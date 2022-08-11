ذهبية وفضية وبرونزية للجمبار والتايكواندو في “ألعاب التضامن الإسلامي”

أيمن وجيه الخطيب



عمان- توشح لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود بالميدالية الذهبية على حصان المقابض الخميس ضمن منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا 2021 المقامة حاليا في مدينة قونيا التركية.

وأبدع لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، فهد عمار (وزن تحت 87 كغم) حيث احرز الميدالية الفضية وكان قد فاز على لاعب ساحل العاج ايمانويل انجمان، وفاز في الدور نصف النهائي على طارق موصلي (لبنان) وفي المباراة النهائية خسر أمام علي أحمدي (إيران).

كما نالت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، راما أبو الرب)، وزن تحت 73 كغم) الميدالية البروزنة وكانت قد فازت على كليمنسي الديجوما (تشاد) ، وخسرت في الدور نصف النهائي أمام ورد سلمان (لبنان) 1-2، ليحقق الأردن بذلك 3 ميداليات (ذهبية وفضية برونزية).



