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ذهبية وفضية وبرونزيتين لألعاب القوى في بطولة غرب آسيا

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – نجح المنتخب الوطني لألعاب القوى في حصد 4 ميداليات ملونة (ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين) في افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين والناشئات في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتمكنت العداءة هبة عمر من إحراز ذهبية سباق 800 متر فيما توجت اللاعبة رنا بني بكار بالميدالية الفضية في منافسات دفع الكرة الحديدية.
كما أحرزت العداءة ماسة الشكعة الميدالية البرونزية في سباق 100 متر ونالت اللاعبة ذكرى شحادة الميدالية البرونزية في منافسات دفع الكرة الحديدية.

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