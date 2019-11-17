ذهبيتان وبرونزية للمبارزة في ختام مشاركته بالدوري الآسيوي

عمان – الغد – واصل المنتخب الوطني للمباررزة تألقه في بطولة الدوري الآسيوي للمبارزة والتي اختتمت يوم امس السبت في العاصمة السعودية “الرياض”، بحصوله على 3 ميداليات جديدة بواقع ميداليتين ذهبيتين وبرونزية.

وتوجت اللاعبة زين بسيسة بالميدالية الذهبية في منافسات سلاح الفلوريه بعد فوزها في النهائي على اللاعبة اللبنانية بنتيجة 15-8، كما حصل اللاعب حمزة الزبيدي على ذهبية سلاح الأبيه بعد أن تجاوز اللاعب السعودي في النهائي بنتيجة 15-10 وضمن ذات السلاح فاز إياد عودة بالميدالية البرونزية.

وبهذه الحصيلة يكون المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في البطولة برصيد 7 ميداليات ملونة، من بينها ٤ ذهبيات عن طريق كل من دينا المنسي (سلاح الأبيه) وقصي حبوب (سلاح الفلوريه) وزين بسيسة (سلاح الفلوريه) وحمزة الزبيدي (سلاح الأبيه) وفضيتين من اللاعبين: لجين عماوي (سلاح السابر) وشهد كلوب (سلاح الأبيه) وبرونزية للاعب إياد عودة.