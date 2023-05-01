ذهبيتان وثلاث فضيات وخمس برونزيات لمنتخب القوس والسهم في البطولة العربية

عمان – الغد – نجح المنتخب الوطني للقوس والسهم في نيل 10 ميداليات ملونة من بينها ذهبيتين و3 ميداليات فضية و٥ ميداليات برونزية وذلك خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية الثانية عشرة والتي احتضنتها جربة ميدون بتونس.

وجاءت الميداليتين الذهبيتين من خلال فريق السيدات ضمن منافسات “كومباوند” عبر اللاعبات، نور صلاح الدين قوجق وأسماء عمر هاكوز ونور عماد توغوج. والميدالية الذهبية الاخرى جاءت عبر اللاعبة ديانا الداوود ضمن منافسات “ريكيرف”.

فيما جاءت الميداليتين الفضيتين: فريق الرجال ضمن منافسات كومباوند والمكون من اللاعبين (رعد شفاقوج ومحمد شفاقوج وزيد قورشة) وفضية للاعبة ديانا الداوود في منافسات الريكيرف.

فيما تحققت الميداليات البرونزية الـ 5 من خلال : فريق الناشئات تحت 18 عاماً ضمن منافسات “ريكيرف” والمكون من لارا داوودي ونور وقولا ونور قورشة ، وفريق المختلط “كومباوند” والمكون من نور قوجق ورعد شفاقوج ، ونور قوجق في فردي كومباوند (سيدات) ونور قوجق في منافسات الكومباوند واخرى لديانا الداوود في المنافسات ريكيرف.