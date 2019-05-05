ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات للأردن في الدوري العالمي للكراتيه

عمان – الغد – واصلت المنتخبات الوطنية للكراتيه تألقها في البطولات القارية والعالمية، ونجحت في تحقيق إنجاز آخر كبير بحصولها على 8 ميداليات “ذهبيتان وفضيتان وأربع برونزيات”، في اليوم الثاني من منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب والمقامة حاليا في مدينة ليماسول القبرصية بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 58 دولة.

وجاءت الميداليات الثمان من خلال اللاعبين: عبدالله حماد “ذهبية فئة الشباب وزن تحت 61 كغم”، عفيف غيث “ذهبية فئة الشباب وزن تحت 55 كغم”، حسن مصاروة “فضية فئة الشباب وزن تحت 68 كغم”، محمد الجعفري “فضية فئة الناشئين وزن تحت 70 كغم”، يزن الوهر “برونزية فئة الشباب وزن تحت 76 كغم”، عمر شقرة “برونزية فئة الشباب وزن تحت 55 كغم”، زكي أبو قاعود “برونزية فئة الناشئين وزن فوق 70 كغم”، ابراهيم شمعون “برونزية فئة الناشئين وزن فوق 70 كغم”.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من حصول المنتخبات الوطنية تحت 21 عاما والشباب والناشئين على 13 ميدالية “ذهبيتان و5 فضيات و6 برونزيات” في البطولة الآسيوية والتي جرت في ماليزيا.

مجريات المباريات

استهل اللاعب عبدالله حماد مشاركته ضمن منافسات فئة الشباب وزن تحت 61 كغم ، بالفوز على اللاعب الروسي فاسيلفسكي كيريل بنتيجة 1-0 في دور الـ 128 ومن ثم فاز على اللاتفي أورلوف نيكيتا بنتيجة 5-0 في دور الـ 64 قبل أن يحقق الفوز على اللاعب السعودي فيصل العتيبي بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.

وواصل حماد – الذي شارك في أولمبياد الشباب بالأرجنتين العام الماضي – تفوقه وفاز في دور الـ 16 على الروماني سوسانو ألكساندرو بنتيجة 1-0 وفي ربع النهائي فاز على اللاعب الروماني الاخر سانتيانو دانييل بنتيجة 1-0، وفي نصف النهائي فاز على الروسي “يوريك” بنتيجة 4-1 قبل أن يحقق الفوز في النهائي على المصري محمد عبدالقادر ويكسب الميدالية الذهبية.

وكان عبدالله حماد قد توج الأسبوع الماضي بالميدلية البرونرية في البطولة الآسيوية.

بدوره لم يجد اللاعب عفيف غيث صعوبة في تجاوز عقبة دور الـ 64 من منافسات فئة الشباب لوزن تحت 55 كغم بالفوز على اللاعب النمساوي لانج مارفن بنتيجة 10-0 ومن ثم فاز على اللاعب البلغاري كيراتسوف بيتر بنتيجة 8-0 في دور الـ 32 ومن ثم فاز على الهولندي فان دير بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

وفي الدور ربع النهائي فاز عفيف غيث على الأميركي براندون، قبل أن يتخطى المصري صلاح محمد بنتيجة 3-0 في نصف النهائي وفي النهائي فاز لاعبنا على الجزائري يانيس تاس بنتيجة 3-1 لينال الذهبية عن جدارة واستحقاق.

وافتتح اللاعب حسن مصاروة مشاركته ضمن منافسات الشباب لوزن تحت 68 كغم بالانتصار على الروسي بولكين بنتيجة 2-0 في دور الـ 64 ومن ثم فاز على الفرنسي لاموت يانيس بنتيجة 2-0 في دور الـ 32.

وفي دور الـ 16 فاز مصاروة على الإيطالي بورتولوتو أليكس بنتيجة 6-0 وأكمل انتصاراته بالفوز على الإنجليزي تومسون بنتيجة 8-0 في الدور ربع النهائي ومن ثم تغلب على التشيكي بيتر بنتيجة 2-0 في نصف النهائي قبل أن يخسر النزال النهائي أمام الروسي تالديكين فلاديسلاف ليكتفي بالميدالية الفضية.

وتوج حسن مصاروة الاسبوع الماضي بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة الآسيوية.

وافتتح اللاعب محمد الجعفري، مشاركته ضمن منافسات الناشئين لوزن تحت 70 كغم، بالفوز على البلغاري أندريه تودوروف بنتيجة 3-1 في دور الـ 64 ومن ثم فاز على الإسباني هيكتور لينو بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 ومن ثم فاز بسهولة على لاعب الأرض والجمهور القبرصي كريستوس بنتيجة ٧7-0 في دور الـ 16.

وفي الدور ربع النهائي فاز الجعفري على الروسي أوشنكينوف فاليري وفي نصف النهائي انتصر على اليوناني شارالامبوس بنتيجة 5-0 وفي النهائي خسر بالأفضلية أمام المصري حسام غنيم بعد التعادل 3-3 ليحصد الجعفري الميدالية الفضية.

وكان محمد الجعفري قد نال الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية بماليزيا.

واستهل اللاعب يزن الوهر مشاركته في منافسات الشباب لوزن تحت 76 كغم بالفوز على السلوفاكي إيفان بنتيجة 8-0 في دور الـ 64 ومن ثم فاز على الهولندي نوبي جوليان بنتيجة 2-0 في دور الـ 32 قبل أن يخسر أمام اللاعب المصري عبدالرحمن جمال الدين بنتيجة 0-5.

ومع وصول اللاعب المصري إلى النزال النهائي، انتقل الوهر للعب على الميدالية البرونزية حيث نجح – الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة آسيا قبل أيام – في تحقيق 3 انتصارات متتالية على كل من البلغاري آلان بنتيجة 2-0 والبوسني حمزة تورجة بنتيجة 2-0 والبلجيكي إلياس 3-0 ليظفر بالميدالية البرونزية.

وفاز اللاعب عمر شقرة بالنزال الأول ضمن منافسات الشباب لوزن تحت 55 كغم على البلغاري ستويانوف دينيسلاف بنتيجة 3-0 في دور الـ 32 ومن ثم فاز على الأوكراني فليبوف نيكيتا بنتيجة 5-0 في دور الـ 16 وأكمل تفوقه وفاز في الدور ربع النهائي على اللاعب القبرصي مالاثورس جيورجوس بنتيجة 3-0.

وتوقفت سلسلة انتصارات “شقرة” على يد الجزائري يانيس تاس الذي فاز بنتيجة 2-0، لينتقل عمر شقرة للعب على الميدالية البرونزية والذي نجح في الحصول عليها بعد فوزه على الجورجي لوكا بنتيجة 3-1.

وضمن منافسات الناشئين لوزن فوق 70 كغم، فاز زكي أبو قاعود في نزال دور الـ 128 على السويسري فينغر ميكا بنتيجة 8-0 ومن ثم فاز على البولندي هوبيرت بنتيجة 5-0 في دور الـ 64 ومن ثم على الفرنسي نغوين تريفيس بنتيجة 3-0 في دور الـ 32.

وخسر أبو قاعود نزال دور الـ 16 أمام المصري أسامة علي بنتيجة 0-3 لينتقل زكي أبو قاعود بعد ذلك للعب على الميدالية البرونزية والذي نجح في الفوز بها بعد تحقيقه فوزين متتاليين على كل من الروسي كونستانتين بنتيجة 1-0 والهنغاري نوربيرت بنتيجة 1-0.

وكان زكي أبو قاعود قد توج الأسبوع الماضي بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا والتي اختتمت في ماليزيا.

وافتتح ابراهيم شمعون مشواره كذلك في منافسات الناشئين لوزن فوق 70 كغم بالفوز على السويسري كبشي جون بنتيجة 4-0 في دور الـ 128 ومن ثم فاز على الفرنسي روزانزا ماتيوز بالأفضلية بعد التعادل 0-0 في دور الـ 64 من ثم فاز على الأوكراني إيفان بنتيجة 2-0 في دور الـ 32.

وخسر شمعون بصعوبة بنتيجة 1-0 أمام المصري عمر بلال لينتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي حققها بعد فوزين متتاليين على كل من الكرواتي داريو بنتيجة 3-0 والإسباني أنتونيو بنتيجة 2-0.