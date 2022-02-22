ذهب لمقابلة عمل فوقع بيد “مصاصي دماء”!

استطاع رجل الفرار من عصابة اختطفته وامتصّت دمه لمدّة ستة أشهر، بعدما أعلن عن فقدانه العام الماضي.

وفي التفاصيل، تعرّض لي البالغ من العمر 31 عاماً للخطف في #كمبوديا بعدما توجّه لمكان ظناً منه أنه سيكون في مقابلة عمل.

وحسب صحيفة “الصن” البريطانية، اكتشفت السلطات في كمبوديا، أن العصابة استخدمت الرجل المختطف للحصول على كميات كبيرة من الدم، لبيعها لمتبرعين في السوق السوداء.

من جهتها، كشفت السلطات أن العصابة سحبت من الرجل 765 غراماً من الدم كل شهر، منذ اختطافه في أب الماضي. حيث تم بيع الدماء إلى مشترين من القطاع الخاص في السوق السوداء.

ولم يكتف الخاطفون بسحب الدماء من يديه، إذ استنزف لي الكثير من الدماء لدرجة أن آسريه بدأوا يسحبون من رأسه لأن الأوردة الموجودة في ذراعيه لم تعد قادرة على توفير ما يكفي من الدم، وفقاً للسلطات.

واستطاع الرجل الفرار قبل أسابيع، بعد أشهر من الاختطاف، وذلك إثر تعاطف أحد أفراد العصابة معه.

ويعالج لي حالياً في المستشفى بعد إصابته بفشل عضوي متعدّد، ولكن السلطات قالت إنه في حالة مستقرة.

وقال لي، الذي كان يعمل كحارس أمن في مدينتي بيجينغ وشنتشن الصينيتين، إنه اختطف من قبل عصابة قرّرت استخدامه كـ “عبد للدم”، عندما اكتشفوا أنه يتيم ولا يمكن استخدامه للحصول على فدية.

وذكر لي لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن سبعة رجال آخرين على الأقل كانوا مختطفين في نفس الغرفة التي كان فيها.

وكالات

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