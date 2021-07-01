ذوقان الهنداوي في ذكرى رحيله الـ16

عمان-الغد – تصادف اليوم، الذكرى السنوية الـ16 لرحيل الدكتور ذوقان الهنداوي. ولد الراحل في العام 1927 بمنزل والده سالم الهنداوي في قرية النعيمة بمحافظة إربد، وأنهى صفوفه الابتدائية الأولى في مدرسة قريته، ثم انتقل بعدها لإربد، لينهي فيها دراسته الإعدادية.

ابتعث إلى الكلية العربية في القدس لتفوقه العلمي في العام 1943، وفي العام 1947 نال شهادة الثانوية العامة الفلسطينية والمترك البريطاني بتفوق، ليبتعث إلى جامعة الملك فؤاد بالقاهرة، ويعود للوطن ببكالوريوس تاريخ في العام 1950، وبعدها نال الماجستير في جامعة ميريلاند الأميركية في التعليم المتطور العام 1956.

خدم الراحل الهنداوي قائده ووطنه وشعبه وأمته بإخلاص، وتقلد مناصب قيادية منذ العام 1964 حتى وفاته في العام 2005، أبرزها رئيسا للديوان الملكي الهاشمي العامر، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا، وعيناً ونائبا، وسفيرا فوق العادة.

كما كان عضوا في جمعيات وهيئات، في مجالس ومجمعات: اللغة العربية وادارة مؤسسة شومان الثقافية وادارة الموسوعة الفلسطينية، والهيئة التنفيذية لجمعية اليتيم العربي.

سياسيا جمع الهنداوي بين عروبية الهوى وأردنية الانتماء وهاشمية الحب والوفاء. كان مخلصا واسع الرؤية والاطلاع، يعطي لوطنه وأبناء أمتة بلا حدود. رجل دولة من الطراز الاول، نال ثقة القيادة الهاشمية على مر العقود، كنت له كافة الاطراف السياسية على اختلاف اتجاهاتها خالص الاحترام والتقدير.

تربويا، أرسى فلسفة ومنهجية التعليم في الاردن عبر تجربته ومسيرته الطويلة بهذا المجال، اذ بدأ معلما في العام 1950، ليتقلد وزارة التربية والتعليم لأكثر من مرة منذ منتصف الستينيات ولغاية منتصف التسعينيات، وظل يعتز بلقب “الأستاذ” كأكثر الالقاب توافقا مع شخصيته ومسيرته التربوية.

في العام 2016، أقرت جامعة كامبريدج العريقة بعثة للدراسات العليا فيها بمجال التربية تحمل اسمه “ذوقان الهنداوي للتميز التربوي”، تقديرا منها لجهوده في دفع مسيرة التربية والتعليم في الأردن والوطن العربي.

يحمل الهنداوي أوسمة دولية رفيعة المستوى من كثير من الدول والمؤسسات، تقديرا له وتكريما لجهوده.

إنسانيا، كان متواضعا، خلوقا، عفيف اللسان، ابتسامته لا تفارق محياه. عرف بنزاهته واستقامته، وحبه لمساعدة أبناء وطنه.

من أبرز مؤلفاته كتاب “القضية الفلسطينية”، والذي كان يدرس للصف الثالث الثانوي في الأردن حتى العام 1995.

توفي ذوقان الهنداوي في الثاني من تموز (يونيو) 2005، ودفن في المقابر الملكية الهاشمية تكريماً له.