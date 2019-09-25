ذوو طالب أردني معتقل في “التحرير” يناشدون بسرعة الإفراج عنه

صابرين الطعيمات

جرش- ناشدت عشيرة بني مصطفى في محافظة جرش وزارة الخارجيه الأردنية إلى سرعة التدخل للإفراج عن ابنها الطالب محمد بلال أحمد النظامي؛ الذي اعتقل من قبل أجهزة الأمن المصريه مساء يوم الجمعة 20 / 9 / 2019 في أحد الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير في العاصمه المصريه القاهره أثناء أعمال شغب داخل الميدان.

والد الطالب محمد بلال النظامي أوضح بأن ابنه البالغ من العمر (19 عاما) قد توجه إلى دولة مصر الشقيقه لإكمال دراسته برفقة عدد من زملائه الأردنيين.

وأضاف الوالد بأن ابنه نزل إلى ميدان التحرير مع عدد من زملائه لتناول طعام العشاء دون علمهم بوجود أعمال شغب داخل ميدان التحرير وتفاجوا بأعمال الشغب داخل الميدان فسارعو بالعوده إلى المنزل، وقبل وصوله إلى المنزل وبأحد الشوارع القريبه من الميدان قامت قوات الأمن المصريه باعتقاله واصطحابه إلى أقرب مركز أمني.

وأضاف والد الطالب النظامي بأن الأشخاص الذين كانو برفقة ابنه تواصلوا مع القنصل الأردني وأبلغوه بما حدث و”على الفور تواصل القنصل مع الجهات المصريه لمعرفة مجريات الأحداث. حيث وعدت الجهات المصريه بأن يتم الإفراج عن ابنه بعد التأكد منه، إلا أنه مازال معتقلل من قبل قوات الأمن المصريه”.

وأضاف والد الطالب بأن “السفير الأردني تواصل معه وطمأنه بإن الإفراج عن ابنه هي مسألة وقت، وأن ابنه مازال لغاية هذه اللحظه معتقل”.

وناشد والد الطالب الجهات المصريه الإفراج عن ابنه الذي توجه للدراسه في جمهوريه مصر لسمعتها الطيبة، متمنياً منها سرعة الإفراج عن ابنه خاصه وأن والدة الطالب واخوانه أصيبوا بحالة من الهلع والقلق خوفاً عليه.

وكان السفير الأردني في القاهرة علي العايد أكد أن السفارة تتابع باهتمام بالغ حادث توقيف الطالب الأردني “محمد بلال احمد النظامي” أثناء تواجده في ميدان التحرير في القاهرة.

وأكد العايد، في تصريح صحفي سابق، ان السفارة قامت بمتابعة القضية مع السلطات المصرية، و”تم الطلب بتزويدنا بأسباب اعتقال الطالب النظامي، ومعرفة مكان وظروفه اعتقاله، وعليه تم طمأنتنا على وضع الطالب، وانه يتمتع بصحة جيدة ولم يخضع لأي سوء معاملة”. كما قام مركز عمليات وزارة الخارجية في عمان بالتواصل مع ذويه وطمئنتهم على أوضاع ابنهم.

وبين العايد أن الموضوع متابع مع الجهات المصرية، والتي وعدت أن يتم حل الموضوع والإفراج عن الطالب.

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