ذوو طفل يعتدون على كوادر وممتلكات بمستشفى البشير

عمان- الغد- قال مدير مستشفى البشير، الدكتور محمود زريقات، إنّ ذوي طفل مريض راجع المستشفى فجر اليوم الجمعة، اعتدوا على الكوادر الطبية وقاموا بتكسير بعض الممتلكات داخله.

وأضافت زريقات في تصريح صحفي أنّه “بحدود الساعة الرابعة صباحا وصل إلى قسم الإسعاف والطواريء /جراحة طفل ذكر يبلغ من العمر (12) عاما يعاني من اللتواء في الخصية، تم معاينته وفحصه من قبل فريق من اختصاصيي الجراحة والمالك البولية وقد تم شرح الإجراء المطلوب لوالد الطفل وان الطفل بحاجة لعملية جراحية استكشافية واذا تبين ان الخصية في حالة غرغرينا سيتم استئصالها”.

وأكد أنّ “والد الطفل وافق خطيا على إجراء العملية وادخل على الفور إلى العمليات واجريت وتم استئصال الخصية حيث تبين ان الخصية في حال غرغرينا حسب المتوقع، وبعد إخراج الطفل من العمليات، كان الطفل بوضع غير هادئ وذلك لعدم إعطائه الفترة الكافية لتلقي المسكن في غرفة (Recovery Room) وقد هرع والد الطفل ووالدته وخاله إلى داخل العمليات وتهجموا على الأطباء والتمريض والتخدير بالمسبات والشتم والقدح وبالالفاظ سيئة وبذيئة واهانات لا يمكن وصفها”.

وبين أنّهم “قاموا بتكسير كمبيوتر وطاولة كمبيوتر والجزاء أخرى وقلبوا الطاولة محدثين اضرار مادية تم تقديرها من قبل اللجنة الفنية بمبلغ (1500)دينار”.

وأوضح أنّ “إدارة مستشفيات البشير تقدمت شكوى خطية للنائب العام واخرى للحاكم الإداري والمطالبة بإجراء اللازم وتطبيق القانون على المعتدين وتحصيل مبلغ الأضرار وتوديعه لدى الخزينة، وعلى ضوء ذلك تم توديع والد الطفل إلى المركز الأمني المعني”.

وأشار إلى أنّ الإدارة “تستنكر هذا الأسلوب في التعامل وأن العنف مرفوض بجميع أشكاله، وأن أبواب الإدارة مفتوحة وسياسة الباب المفتوح مطبقة بشكل كامل في إدارة مستشفيات البشير وجميع المدراء يتعاملوا مع أي شكوى اقتراح يهدف إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وللمراجعين وذويهم وتتعامل بكل شفافية مع جميع الشكاوى ويتم التحقق من صحتها واتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحق كل مقصر، الإدارة ترفض التقصير من طرف اي موظف ويحاسب كل من يثبت تقصيره”.