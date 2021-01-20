ذيابات مدربا لفريق سحاب في الموسم الكروي 2021

عمان – الغد – اعلن المدرب اسلام ذيابات، توصله لاتفاق مع إدارة نادي سحاب، لتدريب فريق كرة القدم خلال منافسات دوري المحترفين للموسم 2021.

وبين ذيابات أن اجتماعا جرى مساء أمس مع إدارة سحاب، تم فيه الاتفاق على تجديد عقده وجهازه المعاون، لمواصلة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ذيابات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع الادارة على الاحتفاظ بجهازه المعاون الذي يضم بدران الشقران وأحمد ابو ناصوح، لافتا إلى أنه سيبدأ عمله رسميا اعتبارا من السبت المقبل.

وفضل المدرب عدم الحديث عن التفاصيل المالية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن عقده يمتد لموسم واحد.

يشار إلى أن نادي سحاب استعان بالمدرب ذيابات في المباريات الاخيرة بدوري المحترفين بالموسم 2020، لينجح في انقاذ الفريق من شبح الهبوط، ما دفع إدارة النادي للاجتماع معه وتجديد عقده لموسم آخر.