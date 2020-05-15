ذيابات يوضح اساليب الوحدات التدريبية المنزلية للاعبي الريشة

عمان – الغد – نظم الاتحاد العربي للريشة الطائرة محاضرة عبر الواقع الافتراضي عن “الوحدة التدريبية البيتية من منظور بدني” عبر برنامج (زووم) حاضر فيها رئيس الاتحاد الأردني للريشة الطائرة والمحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية البروفسور الدكتور محمد ذيابات بمشاركة 70 مدربا وإداريا ولاعبا يمثلون معظم الدول العربية، فيما أدار المحاضرة وأشرف عليها أمين عام الاتحاد العربي سيد جعفر ابراهيم، وبثت المحاضرة مباشرة عبر الفيس بوك وسط نجاح كبير.

وتحدث ذيابات خلال المحاضرة عن مكونات الوحدة التدريبية البيتية، مؤكدا على أهمية استثمار الوقت الحالي لتوقف النشاط الرياضي بسبب وباء كورونا وبقاء اللاعبين في المنازل عبر ممارسة النشاط البدني للمحافظة على اللياقة، والوصول إلى أعلى مراحل الجاهزية البدنية.

وأضاف ” قبل البدء بالوحدة يجب عمل تمارين الإحماء والتي هي عبارة عن تمارين الإطاله والمرونة لمدة 5 دقائق لمنع حدوث الإصابات.. “.

وأشار إلى أهمية التنطيط وممارسة العاب الريشة بوجه وظهر المضرب للمحافظة على الإحساس بالريشة، موضحا إلى ضرورة أن تغطي التمارين المنزلية عضلات البطن وعضلات الظهر العلوية وعضلات الجانبين والعضلات الضامه وعضلات الظهر السفلية والتدرج في التمارين من السهل إلى الأصعب، كما تطرق ذيابات إلى الكثير من التدريبات الهامة للاعبي الريشة الطائرة، وفي ختام محاضرته أتاح الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات وسط إشادة كبيرة من قبل المشاركين.