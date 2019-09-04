ذيبان: الطريق الملوكي منهارة ومهترئة والأشغال تتعهد بصيانتها

احمد الشوابكة

ذيبان – يعاني الاهالي وسائقي السيارات من انهيار واهتراء الطريق الملوكي السياحي بين مدينة مادبا وذيبان وخصوصا في منطقة المريجمة ، نتيجة عدم صيانتها ، وازدياد حركة السيارات ، الأمر الذي زاد معاناة الأهالي وسائقي السيارات ، الذين ناشدوا الجهات المعنية بالاسراع في صيانة الطريق قبل دخول فصل الشتاء.

وبحسب عدد من المواطنين فانه على مدى السنوات الماضية ، تضررت الطريق كثيرا ،بسبب الانهيارات المتكررة والتي ادت الى الاهتراء والتشققات سببت حالة من الخوف لديهم ، معتبرين ان هذه الطريق من أهم المشاكل التي يعانون منها ، رغم مناشداتهم المستمرة لأصحاب القرار ، لكن دون جدوى.

ويؤكد عدد من سائقي السيارات تعرض مركباتهم للخراب اثناء سيرهم على الطريق الملوكي المعرض للانهيار المستمر والاهتراء ، ما اثقل كاهلهم ، نتيجة الصيانة المكلفة .

ويقع الطريق مقابل منازل المواطنين الذين يخشون إلحاق الضرر بممتلكاتهم ،نتيجة الانهيارات التي أكلت أجزاء من الطريق ، وفق المواطن سند الشروق.

وأكد الشروق ان الأهالي رفعوا شكاوى عدة إلى المسؤولين لحل لهذه المعاناة التي ستسبب كارثة ، بسبب تباطؤ في التفييذ وصيانة الطريق التي تخدم لواء ذيبان بكامله الى

الموجب والكرك واك الرصاص ، لان هذه الطر يق الوحيدة الواصلة بين مدينة مادبا الى ذيبان.

ويكشف المواطن فهد مسلم معاناة الاهالي التي خلفتها الطريق والخوف من مداهمة السيارات الى منلزلهم ، بسبب انهيار أجزء من الطريق التي تحتاج الى اعادة تأهيلها وصيانتها