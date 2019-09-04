مادبا

ذيبان: الطريق الملوكي منهارة ومهترئة والأشغال تتعهد بصيانتها

منذ ساعتين
ذيبان: الطريق الملوكي منهارة ومهترئة والأشغال تتعهد بصيانتها

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد الشوابكة
ذيبان – يعاني الاهالي وسائقي السيارات من انهيار واهتراء الطريق الملوكي السياحي بين مدينة مادبا وذيبان وخصوصا في منطقة المريجمة ، نتيجة عدم صيانتها ، وازدياد حركة السيارات ، الأمر الذي زاد معاناة الأهالي وسائقي السيارات ، الذين ناشدوا الجهات المعنية بالاسراع في صيانة الطريق قبل دخول فصل الشتاء.
وبحسب عدد من المواطنين فانه على مدى السنوات الماضية ، تضررت الطريق كثيرا ،بسبب الانهيارات المتكررة والتي ادت الى الاهتراء والتشققات سببت حالة من الخوف لديهم ، معتبرين ان هذه الطريق من أهم المشاكل التي يعانون منها ، رغم مناشداتهم المستمرة لأصحاب القرار ، لكن دون جدوى.
ويؤكد عدد من سائقي السيارات تعرض مركباتهم للخراب اثناء سيرهم على الطريق الملوكي المعرض للانهيار المستمر والاهتراء ، ما اثقل كاهلهم ، نتيجة الصيانة المكلفة .
ويقع الطريق مقابل منازل المواطنين الذين يخشون إلحاق الضرر بممتلكاتهم ،نتيجة الانهيارات التي أكلت أجزاء من الطريق ، وفق المواطن سند الشروق.
وأكد الشروق ان الأهالي رفعوا شكاوى عدة إلى المسؤولين لحل لهذه المعاناة التي ستسبب كارثة ، بسبب تباطؤ في التفييذ وصيانة الطريق التي تخدم لواء ذيبان بكامله الى
الموجب والكرك واك الرصاص ، لان هذه الطر يق الوحيدة الواصلة بين مدينة مادبا الى ذيبان.
ويكشف المواطن فهد مسلم معاناة الاهالي التي خلفتها الطريق والخوف من مداهمة السيارات الى منلزلهم ، بسبب انهيار أجزء من الطريق التي تحتاج الى اعادة تأهيلها وصيانتها

مقالات ذات صلة

مادبا.. وفاة عشريني دهسا متعمدا وضبط الفاعل

منذ 5 أيام

مادبا: غياب المرافق والبنى التحتية ينغص استمتاع الزوار بالمناطق الطبيعية الخلابة

منذ 5 أيام

محافظ مادبا يتوعد “المتسكعين” على أبواب مدارس الإناث

منذ أسبوع واحد

بلدية “لب ومليح ” تسدد مديونيتها بقيمة نحو مليون دينار

منذ أسبوعين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock