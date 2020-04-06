رأفت علي.. أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأردنية وفقا لاستفتاء “الغد”

خالد العميري

عمان – تصدر لاعب المنتخب الوطني سابقا ونادي الوحدات، رأفت علي، استفتاء الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد”، لأفضل لاعب في تاريخ الكرة الأردنية.

ومنح قراء “الغد”، اللاعب رأفت علي “بيكاسو الكرة الأردنية كما يحلو لعشاقه تسميته”، لقب اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة الاردنية، بحصده 6233 صوتا بنسبة (40.3%) من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 15462 مشاركا.

وحل “حوت آسيا” عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الوطني حاليا والمحترف في صفوف الفيحاء السعودي، في المركز الثاني، بحصده 2995 صوتا وبنسبة تصويت بلغت (19.4%)، فيما جاء النجم الخلوق إبراهيم سعدية الملقب بـ “أبو خليل” والذي سبق له تمثيل ناديي عمان والوحدات والمنتخب الوطني في المركز الثالث، بحصوله على 2969 صوتا وبنسبة تصويت بلغت (19.2%).

وجاء قائد النادي الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا حسونة الشيخ في المركز الرابع بحصده 2594 صوتا وبنسبة تصويت بلغت (16.8%)، فيما جاء “الفاسوخا او المايسترو” اللاعب خالد سليم والذي سبق له تمثيل ناديي الجزيرة والوحدات والمنتخب الوطني سابقا، خامسا، بحصده 167 صوتا وبنسبة تصويت متواضعة بلغت (1.1%)، علما أن عملية التصويت مبنية على اختيارات الجماهير فقط.

وحصل لاعب النادي الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا جمال أبو عابد على 87 صوتا (0.6%)، فيما نال زميله الراحل خالد عوض على 33 صوتا (0.2%)، يليه نجم نادي الرمثا والمنتخب الوطني سابقا فايز بديوي بحصده 31 صوتا (0.2%)، فيما غابت ذاكرة الجماهير عن التصويت لموهبة النجمين باسم مراد لاعب النادي الفيصلي والمنتخب الوطني سابقا وعارف حسين لاعب نادي الحسين إربد والمنتخب الوطني سابقا.

ويأتي هذا الإستفتاء، ضمن سلسلة الأسئلة التي ستطرحها “الغد” تباعا على قرائها عبر الموقع الإلكتروني، بسبب الصمت الرهيب الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مختلف مناحي الحياة في كافة دول العالم، بما فيها الرياضة.

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