رؤساء بلديات معان يطالبون حماد رفض قبول استقالة العموش

حسين كريشان

معان – طالب رؤساء بلديات في معان والبادية الجنوبية وزير الداخلية سلامة حماد بعدم الموافقة على قبول استقالة محافظ معان أحمد العموش.

وأشار رؤساء البلديات في بيان أصدروه مساء الثلاثاء، وحصلت “الغد ” على نسخة منه، أن المحافظ العموش من أكثر الأشخاص قدرة على خدمة مدينة معان، وأنهم لمسوا تفانيه في العمل خلال خدمته في المحافظة.

وكان قد تم تعين العموش وهو لواء متقاعد في شهر آذار من العام الماضي مع مجموعة من الضباط المتقاعدين محافظين في وزارة الداخلية.

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن رؤساء بلديات محافظة معان.

وزير الداخلية سلامة حماد السحيم المكرم

تحية طيبة وبعد:

“نبرق لكم وكلنا ثقة بتلبية مطلبنا كرؤساء بلديات واعضاء وموظفي بلديات محافظة معان.

علمنا بأن محافظ معان أحمد العموش قد قام بتقديم استقالته من منصبه.

وبناءً على ذلك نطلب من معاليكم عدم قبول طلب هذه الاستقالة المقدمة منه ، وذلك لما عرفناه ولمسناه عن قرب من المحافظ العموش فمن أول يوم باشر به خدمته لأهله ووطنه محافظاً لمعان.

عمل على تكوين بيئة مجتمعية خلاقة تتصف بالتعاون القيم والجهد العظيم للرقي بالمستوى الإجتماعي المميز، و من المتابعين لأي ملاحظة ترد والعمل الفوري لحلها فكيف لا وهو من أشاوس الجيش العربي وهو من أدى الأمانة وخدم أمته بما يرضي الله عز وجل.

ولما يكنه أبناء محافظة معان من محبة وفخر واعتزاز لأشاوس الجيش العربي وكافة القطاعات الامنية فإننا نطالب بعدم قبول استقالة عطوفته والعمل على ثنيه عن هذه الخطوة لنستطيع بمعيته العمل بمهنية وتقديم أرقى مستويات الخدمة والنهوض بالوطن والمواطن تحت ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أطال الله عمره وأعز الله ملكه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس بلدية معان الكبرى بالوكالة

المحامي رائد الشويخ.

رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعه.

رئيس بلدية الحسينيه مفلح الذيابات.

رئيس بلدية الأشعري أحمد المراعيه.

رئيس بلدية الشراه عبدالله الركيبات.

رئيس بلدية ايل مدالله النعيمات.

رئيس بلدية الجفر فواز مليحان النواصره.

وكان محافظ معان أحمد العموش قدم طلبا إلى وزير الداخلية سلامة حماد بإحالة نفسه على التقاعد اعتبارا من اليوم ، وفق مصدر رسمي في المحافظة.

وأشار المصدر أن العموش رفع إلى وزير الداخلية استدعاء يطلب باحالته على التقاعد.