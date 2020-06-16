رؤساء جامعات عربية يناقشون التحديات التي تواجه عملية التعليم عن بعد

عمان- الغد- التأم رؤساء جامعات عربية في حلقة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع في مسعى لايجاد حلول للتحديات التي تواجه عملية التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي العربية .

ودعا رؤساء الجامعات خلال الحلقة التي نظمها اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء الى توفير تقنيات تكنولوجية حديثة لنجاح عملية التعليم عن بعد في الجامعات العربية.

وقدموا خلال الحلقة التي جاءت بعنوان “تجارب الجامعات العربية في التعلم عن بُعد في زمن كورونا” نماذجا مُتقدمة للتعليم عن بُعد وطُرق التعامل مع الواقع التعليمي الجامعي العربي في ظل جائحة فيروس كورونا .

واشار امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة الى الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في حث الجامعات العربية على تعزيز منظومة التعليم عن بُعد لديها.

وقال سلامة ان تحديات هذا النوع من التعليم يحتاج الى ايجاد اطار عام عربي موحد يعالج الاختلالات في الجوانب العلمية والفنية التي قد ينتج من خلال تطبيق هذا النوع من التعليم.

واضاف ان اي خلل في عملية التعليم عن بعد قد يؤثر على سلامة عناصر العملية التعليمية ابرزها المنهاج، والمساقات الدراسية، والامتحانات، وحضور الطالب، واداء اعضاء هيئات التدريس.

وشدد الدكتور سلامة على اهمية توفر التقنيات التكنولوجية الحديثة لضمان تمكين جميع الاطراف من المُشاركة في تنفيذ العملية التعليمية بنجاح.

وثمن الاجراءات التي قامت الجامعات العربية بإتخاذها لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي وباء كورونا على قطاع التعليم العالي في الوطن العربي والعالم.

وقال الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي ان اتحاد الجامعات العربية وضع معايير للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لتوفير المعلومات الاسترشاديه اللازمة لمُستخدمي هذا النوع من التعليم في الجامعات العربية.

واشار الحنيطي الى اهم العناصر التي يجب المحافظة عليها لضمان جودة التعليم عن بُعد مؤكداً ان الاتحاد سيُتابع كافة التطورات في هذا المجال ليقوم بتزويد الجامعات العربية

وشارك في الحلقة رئيس جامعة حلوان المصرية الدكتور ماجد نجم ورئيس جامعة آل البيت الدكتور عدنان العتوم ومدير عام التعليم العالي في تونس الدكتور عبد المجيد عماره ورئيس جامعة المونستير التونسية الدكتور الهادي بلحاج ورئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين الدكتور غسان عواد.