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رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية يدرسون تقديم استقالة جماعية

منذ ساعتين
بوابة الجامعة الأردنية - (أرشيفية)

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تيسير النعيمات

عمان- يعقد رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية العشرة اجتماعا غدا الأربعاء، في الجامعة الأردنية، لتدارس التعديلات على قانون الجامعات والمعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

ويحتج رؤساء مجالس الأمناء على تعديلات في مشروع القانون تسحب صلاحيات من مجالس الأمناء وتعطيها لمجلس التعليم العالي ما عده رؤساء مجالس الأمناء يخالف التوجه نحو منح الجامعات مزيدا من الاستقلال المالي والاداري.

ويدرس رؤساء مجالس الأمناء تقديم استقالة جماعية احتجاجا على التعديلات الواردة في مشروع القانون.

وكانت لجنة التربية النيابية وافقت على مشروع القانون كما جاء من الحكومة باستثناء التعديل المتعلق بصندوق دعم الطالب الجامعي.

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