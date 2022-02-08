معاريف

زلمان شوفال 8/2/2022

دليل قاطع على الفوضى وانعدام أداء الحكومة، وليس فقط في موضوع الكورونا كان يمكن أن نجده في صفحات أخبار صحيفة “هآرتس” يوم الخميس الماضي: “بينيت عرض صيغة سحرية للكفاح ضد إيران، وفي جهاز الأمن يعتقدون أنه ضلل الجمهور”. وفي مكان آخر يقتبس عن وزير الدفاع بني غانتس: “نعمل على تعاون عملي مع الولايات المتحدة حيال إمكانية اقتحام إيراني للنووي في هذه الأيام بالذات”. غانتس، الذي قد يكون الأكثر جدية في هذه العصبة، يواصل في هذه الاثناء العمل على مبادرات سياسية مستقلة ويقطف الثمار الأمنية السياسية من اتفاقات ابراهيم التي حققها بنيامين نتنياهو.

مع قيامها أعلنت حكومة التغيير انها لن تعنى بالمواضيع السياسية الهامة وهي مخلصة لهذا الاعلان، فقط بالمقلوب على المقلوب، تعنى بها بطريقة مشبعة بالتناقضات النابعة سواء من تركيبتها الغريبة ام من تطلعها لان تلتصق قدر الامكان بمواقف الولايات المتحدة، حتى عندما لا تكون هذه احيانا متبلورة بل ومتضاربة مع المصلحة الاسرائيلية. صحيح أنه لا مجال للتطرق لكل التصريحات المغفلة “لكبار في جهاز الأمن”، وقد رأينا ذلك ايضا في موضوع الغواصات، ولمن يقف على رأس الهرم، اي رئيس الوزراء، تتوفر الصلاحيات والمسؤوليات لاتخاذ قرارات استراتيجية لا تكون دوما لجهات التنفيذ، بمن فيهم قادة الجيش الامكانيات والافق الجغرافي السياسي للحسم فيها. لكن هذا بشرط ان تقوم القرارات على اساس معرفة معمقة وواسعة من جهة وتفكر جدي من جهة اخرى، وليس على أساس الارتجال.

ان النوايا المعلنة لبينيت في موضوع إيران هي في أفضل الأحوال بالون منتفخ وفي اسوأها وصفة لحرب منفردة بحجوم وشكل من الافضل الابتعاد عنها. نذكر المقابلات اللامعة لرئيس الوزراء، رئيس الموساد وقائد سلاح الجو والتي ادعوا فيها بانه لن يكون لايران سلاح نووي “ابدا”، واذا ما وقعت أميركا على اتفاق مع طهران فان اسرائيل ستعمل بنفسها. لكن غانتس، الحذر أكثر وعلى ما يبدو العالم اكثر، يعيدنا الى العالم الحقيقي ويوضح، متجاهلا “الصيغة السحرية” لبينيت بان اسرائيل بالذات تعمل على التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الهدف. صحيح انه يمكن الادعاء بان مبدئيا لا تناقض بين النهجين لكن لما كانت نقطة المنطلق لخطة بينيت، بخلاف غانتس في أنه لا يوجد احتمال لتنسيق عملي مع الولايات المتحدة، فان الرسالة للجمهور الإسرائيلي هي أنه بينما توشك المفاوضات على تجديد الاتفاق النووي للتحقق، تجد إسرائيل نفسها بين الخيال من انتاج بينيت وخيبة الامل الوافدة من الولايات المتحدة.

لا ينبغي الاستنتاج من ذلك بان ليس لإسرائيل خيارات خاصة بها، وحكومة نتنياهو خصصت للجيش وللصناعات الأمنية في عامي 2020 و 2021 ميزانيات خاصة لهذا الهدف. وحسب بعض الانباء، فان استعدادات عملية لتنفيذ بعض الامكانيات هي في ذروتها. اما رئيس الوزراء بينيت فيتسلى في هذه الاثناء بفكرة دفع إيران إلى الإفلاس الاقتصادي وينسى انه كنتيجة لالغاء العقوبات المرتقب ستضاف الى صندوقها عشرات المليارات.

ان نية بينيت للتركيز على “ملاحقة رأس التنين” ليست مغلوطة، لكن ما يضيفه في أنه “بدلا من تآكل القوى في المشادات” من شأن هذه النية أن ترمز الى تغيير الاستراتيجية الناجحة من عهد نتنياهو وآيزنكوت ضد فروع ايران في محيطنا القريب. نقطة ضعف مذهلة على نحو خاص في نهجه هي في موضوع الدفاع ضد الصواريخ والقائمة على اساس الليزر الذي وان كان يتحقق الا انه ليس وفقا للجدول الزمني الذي أعلن عنه. وهكذا فانه ليس فقط يضلل الجمهور بل وأيضا من شأنه، حسب “هآرتس” ان يمس بالتقدم في السياقات مع “شركاء دوليين محتملين”.

كلنا نعرف قول الرئيس ابراهام لينكولن في أنه “يمكن الكذب على بعض الناس كل الوقت، يمكن الكذب لكل الناس بعض الوقت، ولكن لا يمكن الكذب للكل كل الوقت”. جدير بان يكون هذا شعارا مكتوبا بأحرف بارزة لتعلق في مكتب كل الوزراء في هذه الحكومة، وبخاصة الفريق المتصدر فيها.