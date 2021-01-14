“رؤى 32” يحتضن 31 عملا فنيا للتشكيلي منذر العتوم

معتصم الرقاد

عمان- يقيم جاليري رؤى32 معرضاً فنياً جديداً بعنوان “آفاق النفس” للفنان الأردني منذر العتوم.

يأتي هذا المعرض الذي يضم ما يقارب 31 عملاً فنياً بما يتوافق مع أهداف الجاليري في إثارة الحراك التشكيلي الأردني، والاحتكاك وتبادل الأفكار بين الفنانين الأردنيين ونظرائهم العرب.

وينطلق الفنان الدكتور منذر العتوم في أعماله الفنية من رؤية فنية تتداخل فيها العناصر التشكيلية مع الألوان بأسلوب تعبيري أقرب إلى التجريد، وضمن محور مركزي هو الأفق في المناظر الطبيعة.

وعن فكرة المعرض يقول الفنان العتوم، “جاءت فكرة المعرض بعد الاطلاع على العديد من المصادر والمراجع التي تم اعتمادها حول دراسة الأنفس السبع نظراً لشموليتها، فلكل نفس اُفق تختلف عن الأخرى سواء في صفاتها أو لونها، حيث يمكن مشاهدتها ورصدها والتعرف اليها من خلال الأفق في المناظر الطبيعية، ورصد مجموعة من الصفات لكل منها، كما يوجد إمكانية لتداخل بعض الصفات والألوان لهذه الأنفس، فهي موجوده فينا، ونسعى دائما لأن نراها، إلا أن هناك ما يحجبها عنا أحيانًا، كما أن للأفق مدارج تختلف من شخص لآخر تبعًا للعديد من الظروف والمتغيرات”. ويضيف العتوم، “يعد هذا المعرض إضافة مهمة تتمثل في كيفية ربط العقيدة بالعلم والفن وطريقة طرح الموضوع ومعالجته من خلال الأفق الطبيعية التي يدركها الإنسان البسيط، على الرغم من أن الأفق والآفاق هي أبعد بكثير مما نراه بأعيننا، كما تم ربط النفس بالأفق وإعطاء كل نفس دلالة لونية ومؤشرات يمكن الاستدلال عليها من خلال الأعمال، حيث يمكن للمتلقي من خلال مشاهدته أعمال المعرض أن يجد نفسه في إحدى الأعمال، مما سيؤدي إلى الاندماج وحدوث عملية التذوق على النحو الأمثل”.

جدير بالذكر أن الفنان منذر العتوم من مواليد الأردن العام 1972، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية بيلاروسيا للثقافة والفنون/ روسيا البيضاء العام 1999، عمل في الجامعات السعودية لغاية 2010، ويعمل حاليا بجامعة اليرموك برتبة استاذ دكتور في قسم الفنون التشكيلية، كما عمل رئيساً لقسمي الفنون التشكيلية والتصميم سابقا.

ألقى العديد من المحاضرات النظرية والعملية ونفذ الورش التدريبية في مجال الفنون التشكيلية في الرسم والتصوير، والتربية الفنية، وتاريخ الفن والتجريب بالخامات لأبناء المجتمع المحلي داخل الأردن وخارجه.

شارك في العديد من الملتقيات الفنية، والمعارض الفنية المشتركة في الأردن وروسيا البيضاء وبولندا والسعودية، وأقام ثلاث معارض شخصية، الأول: العام 1997 في مدينة منيسك بعنوان “الحنين”، والثاني في خاينوفكا بولندا العام 2003 بعنوان “الطريق”، والثالث في الاردن العام 2018 بعنوان “تراتيل”.

حكّم العديد من الأعمال الفنية والمسابقات المختلفة للعديد من المؤسسات الوطنية والاقليمية، وعمل عضوا في الاشراف على مناهج الفنون في الاردن، وهو عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين.