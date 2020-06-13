رؤية الملك في التسامح ومكافحة الإرهاب.. رسالة ماجستير في “الشرق الأوسط”

عمان – الغد – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط، رسالة ماجستير في تخصص الإعلام بكلية الإعلام بعنوان “رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب – دراسة تحليلية”، للباحثة رهام يوسف العيسوي.

وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في نشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب، معتمدة على المنهج الوصفي، وباستخدام منهج المسح الإعلامي لمسح المضمون، وصولا إلى تحليل رؤية جلالة الملك لنشر ثقافة التسامح ومكافحة الإرهاب، و الكشف عن الدلالات والمعاني و الأفكار الكامنة وراء هذه الرؤية.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أبرزها، أن الإرهاب يشكل الخطر الأكبر، محليا واقليميا ودوليا كما يرى جلالة الملك، هو محاولة لتشويه الدين الإسلامي، واصفا جلالته الحرب على الإرهاب بأنها حرب عالمية ثالثة، إنما بأدوات مختلفة، مؤكدا، وفقا للدراسة، أن النصر الكامل فيها، بعيد المدى ويتطلب نهجا شموليا، فيما يشدد جلالته أن خير سبيل لمجابهة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح، يكمن بضرورة ترسيخ القيم الروحية التي تجمعنا، كمبادئ التسامح والرحمة والتعاطف مع الآخرين والاحترام المتبادل .

وأوصت الدراسة بأخذ الرؤية الملكية بوصفها استجابات لمعالجة ظاهرة الإرهاب، سواء على المستوى الإقليمي أم العالمي، كونها مدروسة وتسير وفق منهج عمل حول كيفية التعامل مع قضايا الإرهاب، مع ضرورة نشر ثقافة التسامح محليا.

وتألفت لجنة المناقشة، من عميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، الأستاذ الدكتور عزت حجاب مشرفا ورئيسا، والدكتورة حنان الشيخ عضوا من داخل الجامعة، ومن جامعة اليرموك، عميد كلية الإعلام الدكتور خلف الطاهات عضوا من خارج الجامعة.