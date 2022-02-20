رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تعلن عن توقيع اتفاقيات جديدة

تحت رعاية رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور “يوسف الشواربه” وقّعت شركة “رؤية عمّان للاستثمار والتطوير” عدداً من الاتفاقيّات الاستثمارية الجديدة للمشاريع التي تم طرحها ضمن المرحلة الثانية من خلال الشركة، وذلك بحضور مدير عام بنك الاتحاد السيدة “ناديا السعيد” ومدير عام بنك القاهرة عمّان السيد “كمال البكري” وممثلين عن الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المهندس “حمزة الحاج حسن” ان المرحلة الثانية من الاتفاقيات تضمنت أربعة مشاريع استثمارية هي اتفاقية بنك الاتحاد واتفاقية بنك القاهرة عمّان – لمشروع حي البنوك في منطقة عبدون – وبقيمة استثمار تصل إلى 2 مليون دينار أردني لكلّ منهما، بالإضافة إلى مشروع تجاري في منطقة أبو نصير بقيمة استثمارية تصل إلى 2.5 مليون دينار أردني، ومشروع تجاري في منطقة البنيّات بقيمة استثمارية تصل إلى نصف مليون دينار أردني.

هذا وقد أشادت الجهات المستفيدة من الفرص الاستثمارية التي تم توقيعها مؤخراً بمدى الاحترافية التي أبداها فريق عمل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، والتي تمثلت في السرعة والسلاسة التي تمت من خلالها الاتفاقيات، إلى جانب الاهتمام بأدق التفاصيل والخبرة في التعامل والتواصل.

وقد أشار “الحاج حسن” إلى أنه وبناءً على توجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة أمانة عمان – الدكتور يوسف الشواربه، فإن الأراضي الاستثمارية متاحة للجميع من خلال فرص استثمارية تنافسية يتم الإعلان عنها من قبل شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، وأنّ الشركة تركّز الآن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أثبتت التجارب العالمية بأنها الحل الأمثل للوصول إلى التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبيّن أنه قد تم طرح المجموعة الثالثة من الفرص الاستثمارية بداية الشهر الجاري، والتي تضمنت مجموعة من الفرص الاستثمارية في مناطق مختلفة في العاصمة عمّان، وما زال التقديم عليها مفتوحاً علماً بأن الشروط المرجعية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني www.ammanvision.jo.

يشار إلى أن شركة “رؤية عمّان” للاستثمار والتطوير تعتبر ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، حيث تقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار والتطوير للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهمة في نهضة العاصمة عمّان ودفع عجلة الاقتصاد الوطني تنفيذاً للرؤية الملكية السامية.