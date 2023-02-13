رؤية موسوعة تهتم بالاسئلة العلمية والثقافية والدينية

سعى موقع رؤية إلي تطوير المحتوى العربي على الإنترنت حيث سعى منذ اللحظات الاولى الي اثراء المحتوى العربي من خلال تقديم معلومات تحترم عقلية المستخدم العربي حيث نال الموقع مصداقية كبيرة حيث في ظل ضعف المحتوى العربي على الإنترنت من خلال الالتزام بقواعد كتابة المحتوى وتقديم المعلومة بعد مراجعتها بشكل كامل ومراجعة المعلومات المقدمة وتقديم المعلومة غالية من اي خطأ لغوي او املائي.

حيث تأسس موقع رؤية في عام 2019 على يد المهندس المصري خالد عبد المالك حيث سعى إلى إثراء المحتوى العربي بأعلي درجات الجودة في جميع المجالات المقدمة ، حيث يعمل فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي على اثراء المحتوى العربي على الإنترنت من خلال تحليل الكلمات التي يبحث عنها المستخدم وإرسالها إلى فريق التحرير للبدء في الكتابة.

حيث يهتم موقع رؤية بتقديم معلومات موثوقة ومن اهم الاقسام الموجودة في موقع رؤية هو القسم الاسلامي حيث يضم القسم قصص إسلامية وكذلك الفتاوى الاسلامية فوائد سور القران الكريم والمعلومات الدينية كذلك اسئلة دينية واجابتها وقسم خاص بالاحاديث النبوية والأدعية الإسلامية من الكتاب والسنة النبوية.

يضم موقع رؤية العديد من التصنيفات المختلفة وأهمها ؛ قسم الأسرة العربية والأدوية الطبية وتفسير الاحلام والعناية بالبشرة والديكورات ومعانى الاسماء وتفسير سور القرآن والحديث و الاقوال والعبارات والشعر والقصص والروايات والتعليم وكل ما يخص القبائل العربية وخدمات السعودية وخدمات مصر والمؤسسات البنوك وتردد القنوات وتكنولوجيا التطبيقات.

ويضم موقع فكرة ايضًا قسم المعلومات الثقافية من اجل اثراء القسم الثقافي على الإنترنت ويضم ايضًا الإجابة على اسئلة عامة وكذلك الأسئلة الثقافية وقسم الالغاز والفوازير والاجابة على الاسئلة من أجل تنمية الفكر العربي من خلال تغذية بالمعلومات العامة والأسئلة التعليمية والطبية يضم موقع رؤية قسم الاسئلة والالغاز والفوازير والإجابة عليها بالإضافة إلى موسوعة من اسئلة صراحة .

حيث يتناول في الموقع العديد من المقالات الهامة والبارزة والتي تستهدف الاهتمامات التي تشبع ميول القراء العرب الثقافية والعلمية والادبية وتنظيمها وجذبها من اهتمام القراء وطريقة عرض الأفكار بشكل سلس وواضح.

وتشمل ايضًا خدمات موقع رؤية الجانب الطبي والصحي من خلال تقديم المعلومات الطبية بعد مراجعتها بشكل دقيق من قبل دكاترة متخصصين وكذلك يضم الموقع فريق من الصيادلة الذين يعملون في قسم الادوية ويعرضون نشرات الادوية ودواعي الاستعلام كما يضم الموقع خبراء في التغذية وكل ما يتعلق بالرجيم واللياقة البدنية.

كذلك يهتم موقع رؤية باستقبال اقتراحات القراء التطويرية والتي تناسب السياسة التحريرية التي ينتهجها الموقع من خلال سبيل الارتقاء بالمحتوى العربي المتقدم من خلال المنصة الرقمية والتي أصبحت كمرجع أول للمعلومة العلمية والثقافية والادبية.

ويضم موقع رؤية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تشجيع الكتابة التعبيرية وكتابة الأبحاث العلمية والادبية من الموضوعات البحثية الدراسية العلمية والادبية حيث تحث الطلاب على التعلم وتحقيق قدرة هائلة من الاستفادة.