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رئاسة الوزراء تدعو الأردنيين للتفاعل حول موازنة 2020 (فيديو)

منذ ساعتين
دار رئاسة الوزراء في عمان
دار رئاسة الوزراء في عمان

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عمان-الغد- دعت الحكومة، مساء اليوم الاثنين، المواطنين الى الاطلاع على الموازنة العامة والتفاعل مع شروحاتها حول الموازنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم “#موازنة_الأردن_2020”.
وأضافت رئاسة الوزراء في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الموازنة تعكس خطة عمل الحكومة للعام المقبل والأولويات الوطنية.
وأكدت الحكومة “المواطنة الفاعلة تتطلب منا جميعاً الاطلاع على الموازنة حتى نمارس المساءلة الصحيحة”.
وأضافت “نحاول شرح الموازنة بشكل مبسّط، آملين منكم التفاعل البنّاء مع هذه المنتجات بالتعليق عليها واستخدام وسم #موازنة_الأردن_2020”.

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