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رئاسة الوزراء تدعو حملة التصاريح الإلكترونية للتأكد من صلاحياتها بشكل مستمر

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد -دعت رئاسة الوزاء، اليوم الخميس، حملة التصاريح الإلكترونية إلى التأكد بشكل مستمر من صلاحية التصريح وقبل مغادرتهم لمنازلهم من خلال الضغط على رابط التصريح تجنباً للمساءلة القانونية.
وأكدت الرئاسة، في تنويه لها على منصاتها الاجتماعية، أن التصاريح تعطى بناء على تعليمات الجهات والقطاعات المعنية ويمكن إلغاؤها وانتهاء فعاليتها بسبب انتهاء الغاية التي منحت من أجلها.

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