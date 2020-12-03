رئاسة الوزراء: مؤتمر صحفي “بعد قليل” بمشاركة الخصاونة

عمان -الغد – يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل إجراءات وبرامج حكومية تهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم أجور العمال المتأثرين من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز استدامة المنشآت المتضررة من الوباء.

كما يتحدث في المؤتمر وزراء الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والسياحة والآثار نايف الفايز، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن القطامين.