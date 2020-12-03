آخر الأخبارالغد الاردني

رئاسة الوزراء: مؤتمر صحفي “بعد قليل” بمشاركة الخصاونة

منذ 3 ساعات
رئاسة الوزراء

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان -الغد – يشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل إجراءات وبرامج حكومية تهدف لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد، ودعم أجور العمال المتأثرين من تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز استدامة المنشآت المتضررة من الوباء.
كما يتحدث في المؤتمر وزراء الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والسياحة والآثار نايف الفايز، والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح، والعمل والدولة لشؤون الاستثمار- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن القطامين.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock