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رئيسة بلدية باريس هيدالغو تستلم العلم الأولمبي

منذ ساعتين

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طوكيو – تسلّمت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، خلال حفل اختتام دور ألعاب طوكيو الأحد.
وبتسليم العلم إلى هيدالغو، تنتقل شعلة النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024.

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