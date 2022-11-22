المجلس الدولي للتمور يلتقي الحنيفات

التقى وفد من المجلس الدولي للتمور صباح هذا اليوم وزير الزراعة الاردني المهندس خالد حنيفات، في مكتبه في الوزارة، وذلك على هامش حضور ومشاركة المجلس في المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية، الذي يقام بمشاركة جاهزة خليفة الدولية لنخيل التمر وجمعية التمور الأردنية.

ورحب الحنيفات بالمديرة الادارية والمالية في المجلس رهام الحربي، والوفد المرافق بالمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا لهم طيب الاقامة.

واكد الوزير حنيفات، استعداد الأردن للتعاون والتنسيق مع المجلس لخدمة قطاع التمور، مبينا ان الأردن تسعى لنجاح المجلس ليكون مظلة لهذا القطاع المهم.

واشار الى ان الاردن تستكمل حاليا الاجراءات النظامية لايداع وثيقة الانضمام للمجلس، موضحا ان مشاركة المجلس الدولي للتمور في مهرجان التمور الدولي الرابع المنعقد حاليا في الأردن، تسهم في تبادل الخبرات وتطوير عمليات الانتاج والتسويق والتصنيع والترويج للتمور والمساهمة في تطوير التنظيم المؤسسي لقطاع التمور.

واكد على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين جميع منتجي التمور ومسوقيه ومقدمي الخدمات الزراعية واللوجستية تحت مظلة شاملة ووفق شراكة فاعلة تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحقيق المصالح الخاصة والشاملة لقطاع التمور.

من جهتها، قدمت المديرة الادارية والمالية في المجلس رهام الحربي، الشكر لوزير الزراعة الأردني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكده ان الأردن اوائل الدول التي عملت واشرفت على مراحل التاسيس والمشاركة في وضع القوانين وصياغة الانظمة الخاصة بالمجلس.

كما اشارت الى حرص المجلس على خدمة الدول الاعضاء وتطوير قطاع النخيل والتمر والاستفادة من الخبرات المتميزة لكل دولة، اضافة الى الاستفادة من الخبرات المتميزة بالأردن.