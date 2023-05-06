رئيسي: اتفاق إيران والسعودية الأخير سيغير المعادلات بالمنطقة

إيران- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، والاتفاق الأخير بينهما سيغير المعادلات في المنطقة.

وأضاف أن طهران لن تقبل أن تصنف الرياض عدوة لها، أو أن تنظر السعودية لإيران كعدوة، مؤكدا أن العدو الأساسي هو الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.

وتحدث عما وصفها “بسياسة الإيرانوفوبيا”، التي قال إن واشنطن وتل أبيب تروجان لها بهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده تلعب دور الوساطة بين سورية وتركيا، وأن حل المشاكل يتم بالحوار والمفاوضات.

وأشار إلى أن إيران تتفهم مخاوف الدول المجاورة لسورية، لكن يجب ألا تكون هناك قوات أجنبية على الأراضي السورية، بما في ذلك القوات التركية والأميركية، كما أن الحد من هذه المخاوف يتمثل حسب قوله في احترام السيادة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها.

وكان وفد إيراني زار الرياض منتصف الشهر الماضي في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية، بعد إغلاق دام 7 سنوات، وذلك بعد شهر من إعلان البلدين استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بوساطة صينية.-(وكالات)