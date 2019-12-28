رئيس أتلتيكو مدريد: سيميوني مدربنا ولم يُشكك فيه أحد

مدريد – دافع رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو عن مدرب الفريق دييغو سيميوني، مؤكدا أنه محقا بشأن مرور الأتلتي بفترة انتقالية عقب رحيل لاعبين وانضمام آخرين قبل بداية الموسم الجاري، مبرزا أنه “لا المشجعين ولا أي أحد شكك يوما” في قدرات المدير الفني الأرجنتيني.

وفي مقابلة نشرتها (آس) السبت، سؤل سيريزو عن تصريحات سيميوني التي أكد من خلالها أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية، في كلمات أثارت الجدل بعدما فسرها البعض بأنها أعذار من المدرب الأرجنتيني لتبرير تعثر “الروخي بلانكوس” الذي يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وقال رئيس أتلتيكو إن: “الكلمات والعبارات التي تقال يجب فهمها بالمعنى المقصود منها. ما قاله سيميوني منطقي وطبيعي لأننا شهدنا تغيير العديد من اللاعبين، الفريق يمر بمرحلة انتقالية لكنها مرحلة انتقالية طموحة وإيجابية”.

وأضاف سيريزو: “أريد تهنئته سيميوني على المواسم الثمانية التي قدمها على رأس الإدارة الفنية لأتلتيكو. إنه يعمل في ناد يحبه ولطالما أظهر له هذا الحب. هو مدرب اتلتيكو وسيظل كذلك”.

وأكد رئيس النادي المدريدي: “لا المشجعين ولا أي أحد شكك يوما في سيميوني. هو مدربنا ولطالما أعطى ردودا وفية على كل الأسئلة، في ثمانية مواسم حصد أكبر عدد من الألقاب حققناها مع مدرب”.

وردا على سؤاله حول لاعبه البرتغالي جواو فيليكس وما إذا كان يواجه صعوبة في التأقلم في الدوري الإسباني، قال سيريزو “لقد انضم لبطولة قوية وتنافسية تتطلب الكثير من الكفاح في كل المباريات وتقديم تضحيات كبيرة”.

وأكد عن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أنه “يعمل بجد من أجل الفريق ويحقق الأهداف. أعتقد أنه سيكون لاعبا عالميا عظيما في غضون عامين”. (إفي)