رئيس أتلتيكو مدريد: ليفربول “فريق عظيم”

مدريد – قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الاثنين، إن ليفربول الذي سيلعب أمامه الأتلتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، “فريق عظيم”، ولكن الأخير هو من سيواجه مشكلة لاصطدامه بـ”الروخي بلانكوس” بهذا الدور الإقصائي في التشامبيونزليغ.

وجاءت تصريحات سيريزو عقب الإعلان عن نتائج القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق الاثنين في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة بين الفريق المدريدي وليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي حاليا وحامل لقب النسخة الأخير من البطولة الأوروبية العريقة.

وصرح سيريزو خلال مشاركته في فعالية بمدريد، بأن: “ليفربول فريق عظيم، ولكن المشكلة لديهم هم، سنقوم باستعداداتنا حتى فبراير/شباط المقبل”.

وتجنب رئيس الأتلتي تحديد أي من الفريقين الأوفر حظا للفوز، وقال: “في كل الأدوار الإقصائية يكون الاحتمال 50% و50%. إنني أقول لليفربول إننا مستعدون. لم أكن لأفضل فريقا آخر لأن ليفربول يروق لي”. (إفي)