رئيس ألمانيا يطلب الصفح من البولنديين بعد 80 عاما

فيلون- طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من ضحايا العدوان الألماني الذي وقع في 1939، وذلك في مراسم أقيمت في مدينة فيلون البولندية الصغيرة التي سقطت فيها أولى قنابل الحرب العالمية الثانية.

وقال شتاينماير باللغة الألمانية بحضور نظيره البولندي اندريه دودا خصوصا “أنحني لضحايا هجوم فيلون”.

وأضاف “أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح”. (أ ف ب)