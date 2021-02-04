رئيس اتحاد الصحافة الرياضية: اتحاد الإعلام صرح ثابت الأركان

عمان – الغد – أكد الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، خلال تواصله مع رئيس الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي أسامة فلفل، أن الاتحاد أصبح بتفاعلاته الوطنية والإقليمية والدولية، صرحا ثابت الأركان ووجها مضيئا في عالم الإعلام الرياضي.

وأضاف: “ما تقومون به هو وفاء المشاعل ورواد الحركة الرياضية والإعلامية الفلسطينية”.

واختتم حديثه بالقول: “لقد ضربتم موعدا مع التاريخ، لا يختلف عن المواقف الريادية لربان السفينة الرياضية اللواء جبريل الرجوب، حيث ثبتت أقدامها على خارطة الرياضة العالمية”.

وأكد عبدالقادر للسيد أسامة فلفل، أن الإتحاد العربي للصحافة الرياضية يعتز بأسرة الإتحاد الفلسطيني ولجنته التنفيذية وجمعيته العمومية ويتمنى لهم التوفيق والنجاح.