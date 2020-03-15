رئيس اتحاد الكرة الإيطالية لا يرى بديلا عن تأجيل كأس أمم أوروبا

روما – أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي جرافينا الأحد أنه لا يرى “بديلا” عن تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، المقررة بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز، على اعتبار أن انتهاء الدوريات المحلية أولا أمر جوهري.

وأجبرت حالة الطوارىء الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في تعليق الدوري الإيطالي حتى الثالث من ابريل/نيسان على الأقل، اتحاد كرة القدم بالبلد الأوروبي على تأجيل موعد انتهاء البطولة المحلية وتسليم اللقب، لذلك أبرز جرافينا ضرورة تأجيل كأس أمم أوروبا.

وأكد رئيس الاتحاد في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلو سبورت)، أن “تطور انتشار الوباء يكشف عن طريق واضح. وهذا الأمر يؤثر على الجميع بنفس الطريقة. لا يمكن لأحد أن يفكر أنها مشكلة إيطالية فحسب. الأمر ببساطة هو أن الفيروس وصل إيطاليا قبل أن يصل دول أخرى بأسبوعين”.

وأضاف “يجب أن نمنح الأولوية للصحة وبعدها علينا أن نتصرف وفقا للمنطق. والمنطق يقول أن الدفاع عن حدث رياضي أوروبي واحد، مقرر إقامته في يونيو (يقصد كأس اليورو) سيكون خطأ استراتيجي”.

وأعرب جرافينا عن شعوره بالإحباط إزاء “استحالة” إقامة كاس اليورو في يونيو، على حد تقديره، لكنه أبرز أنه لا يرى “بديلا” عن ذلك. – (إفي)