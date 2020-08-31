رئيس الأرجنتين يتمنى عودة ميسي إلى “نيويلز أولد بويز”

بوينوس آيرس – قال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فيرنانديز، إن ليونيل ميسي عليه أن يلعب على أرض بلاده إذا لم يكن سينهي مسيرته في برشلونة، داعيا إلى عودته لارتداء قميص نيويلز أولد بويز، الذي بدأ فيه مسيرته.

وقال فيرنانديز: “أنت في قلوبنا جميعا ولم نشاهدك قط تلعب على أرضنا، فامنحنا متعة رؤيتك تلعب هنا، في نيويلز، ناديك”، مؤكدا أنها ستكون توصيته لميسي إذا تمكن من التحدث إليه في مسألة رحيله عن البرسا.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني في تصريحات للتلفزيون المحلي: “إذا لم ينهي ميسي مسيرته في برشلونة، فيجب أن ينهيها في نيويلز. تماما مثل بيلسا”.

وفي السابق، قال مازحا: “ميسي يجب أن يلعب مع أرخنتينوس (النادي الذي يشجعه الرئيس). سألت كيف كيف هو الوضع لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إحضاره”.

وأبرز فيرنانديز أن “ميسي شكل جزءا من فريق فريد من نوعه في تاريخ كرة القدم العالمية”، في إشارة إلى المجموعة التي كان ضمنها النجم الأرجنتيني تحت قيادة بيب جوارديولا في برشلونة.

واضطر فرنانديز للاختيار بين دييجو مارادونا وميسي، حيث أوضح أن “ميزة مارادونا العظيمة أنه كان وحده ضد العالم، لم أر قط لاعبا مثل مارادونا. لدي إعجاب عميق به، بصراحة أكثر من إعجابي بميسي لأنه نشأ بأرخنتينوس، ولكن أيضا لأنني رأيته يلعب بمفرده ضد العالم. لقد كان أشبه بالمصارعين، ويتمتع بقوة لا تصدق”. (إفي)