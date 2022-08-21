رئيس “الأعيان” يلتقي السفير السعودي

عمّان – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال لقائه أمس في مكتبه بدار مجلس الأعيان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة نايف بن بندر السديري، عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس مجلس الأعيان إن الأردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي يحرص على تطويرها والبناء عليها باستمرار، جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخوه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

وأكد الفايز أن العلاقات الأردنية السعودية تقوم على أسس راسخة وثابتة، وعلى الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وهي تنطلق من ثوابت واستراتيجيات، تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصير الواحد المشترك.

وثمن دعم ومساندة المملكة العربية السعودية للأردن، مبينا أن الأردن وانطلاقا من علاقاته الأخوية والاستراتيجية مع السعودية، فإنه يطمح إلى زيادة الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات.

من جانبه قال سفير خادم الحرمين الشريفين، إن العلاقات السعودية الأردنية عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات، وهناك تنسيق وتشاور دائم بين قيادتي البلدين، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.-(بترا)