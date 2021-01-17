رئيس الإتحاد الآسيوي يهنئ الوحدات بفوزه ببطولة دوري المحترفين

عمان – الغد – هنأ الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي الوحدات، وذلك بمناسبة فوزه ببطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم للموسم الرياضي 2020.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة: “إن إنجاز الوحدات يترجم جهود أسرة النادي (إدارةً وأجهزة فنية ولاعبين) على امتداد الموسم الكروي الأردني، كما يجسّد هذا الإنجاز روح الإخلاص والتفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى الحصول على اللقب الكبير”.

وأكد الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة إن فوز الوحدات باللقب يعزز مكانة النادي المتميزة على ساحة كرة القدم الأردنية،ويعكس صلابة منظومته الكروية خلال الموسم الإستثناني متمنياً له ولسائر الأندية الأردنية التوفيق والنجاح في الإستحقاقات الكروية المقبلة.