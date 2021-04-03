رئيس الإتحاد الآسيوي يُثمّن خطط إصلاح الكرة الأوزبكية

المنامة – مكتب رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم

استقبل الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، رافشان إيرماتوف، النائب الأول رئيس الإتحاد الأوزبكي لكرة القدم، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.

ورحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بـ ايرماتوف منوها بالأدوار الحيوية التي يلعبها الإتحاد الأوزبكي لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة في بلاده، مشيداً بالمكانة المتميزة التي تحتلها اوزبكستان على خارطة كرة القدم الآسيوية وما حققته من إنجازات متواصلة في العديد من الإستحقاقات الكروية.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الاتحاد الاوزبكي بمناسبة نيل أوزبكستان شرف تنظيم بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام العام المقبل، مبديا ثقته بقدرة البلاد على توفير الظروف المثالية لإخراج البطولة وفق أعلى معايير التنظيم.

واطلع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على الإصلاحات والتغييرات التي شهدتها كرة القدم في أوزبكستان ، وكذلك التطور الملحوظ الذي تحقق مؤخراً من خلال تعيين فريق جديد للإدارة بالاتحاد، وفق أحدث مبادئ الحوكمة الجيدة.

كما اطلع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عملية المراجعة الجارية للنظام الأساسي في الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم وتبني نظام انتخابي جديد سيتم تطبيقه للمرة الأولى في الانتخابات المقبلة، بحيث يصبح الاتحاد الوطني مواكبا لتعليمات الإتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس الإتحاد الأوزبكي عن شكره وتقديره للشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة على حسن الإستقبال وكرم الضيافة، منوها بجهوده في قيادة مسيرة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء على مختلف الأصعدة.