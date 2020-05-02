رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدين العملية الإرهابية في سيناء

عمان-الغد- دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة المصرية في سيناء واسفرت عن استشهاد ضابط واصابة اخرين.

وأعرب الطراونة في البيان الصادر عن الاتحاد اليوم السبت عن استنكاره بأشد العبارات لهذا العمل الإرهابي الإجرامي، مشيرا إلى أن مرتكبيه انتهكوا حرمة شهر رمضان الفضيل، كما حاولوا منذ فترة انتهاك حرمة عيد الفصح المجيد، سعيا منهم لزرع بذور الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد.

وأهاب بالدول العربية والإسلامية العمل بدأب وجد على زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية العربية المختصة، للعمل على تقويض البيئة الخصبة المغذية للإرهاب والحاضنة للتطرف، عبر معالجة جميع الظروف والعوامل التي تغذي هذا الفكر الظلامي الذي لا يقيم وزنا للمبادئ الأخلاقية والإنسانية والدينية أيا كانت.

وأكد الطراونة على أهمية المسؤولية التضامنية للمجتمع الدولي والحكومات والبرلمانات والمؤسسات الدينية والنخب السياسية والفكرية في مكافحة الفكر الإرهابي وتجفيف منابعه، معتبرا أن استهداف الشقيقة مصر هو استهداف للأمن القومي العربي بكامله.

وأعرب في ختام بيان الاتحاد عن أصدق وأحر مشاعر العزاء للشقيقة مصر رئيسا وقيادة وشعبا ولأسر ضحايا العملية الإرهابية، وعن أمله بالشفاء العاجل للمصابين .