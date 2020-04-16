رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدين المحاولة الإرهابية في القاهرة

عمان- الغد– دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة العمل الارهابي الجبان الذي استهدف المدنيين الآمنين في القاهرة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط في قوى الأمن الوطني المصري، وإصابة ضابط آخر، وفردين من عناصر الشرطة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس حيث اكد الطراونة أن الشقيقة مصر قادرة على دحر الإرهاب وقواه الظلامية، وتحقيق

التقدم والرفاه المنشود لشعبها العريق.

و طالب جميع بلدان الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بوجوب التصدي بقوة للإرهاب وفكره الظلامي العابر للحدود والقارات عبر زيادة التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية، لتطويق الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

و جدد الطراونة دعم الاتحاد الثابت وتضامنه الراسخ مع الشقيقة مصر في كل ما تبذله من جهود حثيثة لضرب الإرهاب ومحاربة فكره الظلامي الإجرام، مشددا بالوقت نفسه على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات متواصلة لمنع تمويل منابع الإرهاب بأي طريقة كانت، مباشرة أو غير مباشرة.

وعبر الطراونة باسم الاتحاد عن تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان على مصابهم الجلل، وتمنى لجميع الجرحى و المصابين الشفاء العاجل.