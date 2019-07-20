رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو يُكرّم موظفي امانة عمّان

عمان – الغد – كرّم رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونغ وون تشوي بحضور أمين عمان بالإنابة المحامي حازم النعيمات، نائب رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، عددا من موظفي أمانة عمان الذي ساهموا في تصميم وإنشاء المبنى الخاص بأكاديمة “الأزرق” للتايكواندو، والتي تعد أول أكاديمية رياضية تعنى باللاجئين من كلا الجنسين وتتيح لهم فرصة ممارسة رياضة التايكواندو.

وثمن النعيمات دور الاتحاد في دعم أكاديمة اللاجئين التي أطلقتها المؤسسة الانسانية الدولية للتايكواندو، بالتعاون مع الاتحاد الاردني واللجنة الاولمبية الاردنية في أبريل (نسيان) من العام 2016.

وأكد النعيمات أن هذه الأكاديمة جاءت في إطار حرص الاتحاد الأردني للتايكواندو على إكساب الأطفال والشباب مهارات جديدة وتفريغ طاقاتهم في أماكن مناسبة، كما شكر النعيمات خلال الحفل الذي حضره مدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي، كافة الجهات المحلية والدولية وجهدهم المبذول في مجال رياضة التايكواندو، والسعي دوما على إبرازها في الصورة المثلى على الصعد التنافسي في شتى المحافل العالمية.

ومنح “تشوي” الحزام الأسود لأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، كدرجة فخرية بالتايكواندو، تسلّمه أمين عمان بالإنابة المحامي حازم النعيمات، في ما قام النعيمات بتسليم “تشوي” درعاً تذكارياً من أمانة عمان.