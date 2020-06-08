رئيس الاتحاد العربي يشيد بتقنية تنظيم المنافسات عبر الـ”أونلاين”

مصطفى بالو

عمان – أشاد رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، بفعالية إقامة تنظيم المنافسات عبر الـ”أون لاين”، قائلا: “حققت البطولة العربية المفتوحة للشطرنج الخاطف التي اختتمت أمس، النجاح الباهر، وحطمت الرقم القياسي بعدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات العرب، حين خاض السباق العربي لاعبو 20 دولة، ولم تغب سوى جيبوتي وجزر القمر، وكذلك سجلت المشاركة التاريخية الأولى لدول عربية، كنا تواقين أن تنضم الى الركب العربي في أجندة الاتحاد العربي للعبة”.

ورد رئيس الاتحاد العربي على “استفسارات “الغد”، بالقول: “أهم ما يميز هذا الحدث التنافسي ترجمته لشعار الاتحاد العربي للعبة-العرب أمة واحدة-، حيث جمعت البطولة جميع فئات اللاعبين العرب لكلا الجنسين، في أجواء تنافسية حفلت بالندية عبر تقنية جديدة، فرضتها الظروف التي تمر فيها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن التقنية فاجأتنا من حيث تحطيم الرقم القياسي بعدد المشاركين، وزادت من عدد الدول العربية تحت أجندة الاتحاد، وعلمتنا التجربة بأن الحاجة أم الاختراع، ورب ضارة كانت نافعة بشكل لافت للاتحاد العربي”.

رقم قياسي

وعند سؤال المعلا، كيف تجد المشاركة في البطولة العربية عبر الـ”وانلاين”، مقارنة ببطولات سابقة أقيمت في أجواء اعتيادية؟، أجاب: “شهدت البطولة مشاركة اكثر من 1300 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي اذا ما وقفنا عند بطولات عربية أقيمت في الظروف الطبيعية، والتي لم يتجاوز فيها عدد المشاركين عن 300 لاعب ولاعبة، أضف الى ذلك أن هذه البطولة شهدت مشاركة 10 لاعبين يحملون لقب الاستاذ الدولي الكبير، ومن أمهر اللاعبين على الساحة الشطرنجية العربية، حيث أقيمت المنافسات على 3 مراحل، وسميت الأولى بالتمهيدية، والتي خاض سباقها 1164 لاعبا ولاعبة، وانتهت بتأهل 48 لاعبا انضموا في سباق شطرنجي جديد (المرحلة الوسطى) مع اللاعبين أصحاب التصنيف الدولي 200-2400، وفق تنافس محتدم إنتهى بتأهل 20 لاعبا الى المرحلة النهائية، بالإضافة لأصحاب التصانيف الدولية ما فوق 2400، والتي شهدت تنافسا شرسا للوصول الى المراكز الأولى”.

“شكرا للأردن”

ورد رئيس الاتحاد العربي المعلا على سؤال، كيف تنظر الى جهود الاتحاد الأردني في لعبة الشطرنج على مستوى بلاده، وتنفيذه لأجندة الاتحاد العربي؟، أجاب: “أولا شكرا للأردن قيادة وشعبا للمكانة التي يحتلها هذا البلد الطيب، وثانيا بالنسبة لاتحاد الشطرنج الأردني، وبدون مجاملة من الاتحادات البارزة في نشاطاته، ونتائج لاعبيه على المستوى الفردي والفرقي، والذي يحتل مكانة مرموقة حاليا، بفضل توجيهات الرئيس الفخري للاتحاد سمو الأمير محمد بن طلال، ومتابعة أسرة اتحاد اللعبة برئاسة الأخ المهندس نواف إرشيدات، الذي يعطي الكثير من وقته وجهده للعبة، ونحن على اتصال دائم مع الأخ المهندس نواف للعمل سويا على تطوير اللعبة عربيا، ونفخر ايضا بوجود عضو اتحاد الشطرنج الأردني، الاستاذ الدولي سامي السفاريني بصفته نائبا للرئيس ورئيس اللجنة الفنية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للشطرنج، والذي يعد مكسبا أردنيا يضاف الى انجازات اتحاد اللعبة في بلادكم”.

وتابع: “يتميز اتحاد الشطرنج الأردني في تصديه لاستضافة البطولات العربية، ويخطف فيها التنظيم والحضور الباهر، ولعل كان أقربها البطولة العربية للفئات العمرية التي اقيمت في عمان تموز (يوليو) الماضي، وقبل أيام قمت بالإطلاع على تجربته في تجاوز ظروف “كورونا”، وتنظيم بطولات عبر الـ”أونلاين” تحت شعار”خليك بالبيت”، وتابعت المشاركة الكبيرة ونجاح التجربة، ولفت انتباهي ابتكاره الأساليب لتنفيذ اجندته وبقاء منظومته ضمن أجواء اللعبة”.

إرشيدات: زمن الـ”أونلاين”

“نجاح التجربة العربية في تنظيم البطولات عبر الـ”أونلاين”، يزيدنا على نجاح تجربتنا المحلية قناعة بأن هذا الوقت، هو زمن الـ”أونلاين”، بهذه الكلمات بدأ رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م.نواف إرشيدات، مضيفا: “أبارك لأسرة الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، النجاح الكبير للبطولة العربية المفتوحة عبر الـ”أونلاين” التي اختتمت مؤخرا، وميزتها بالعدد غير المسبوق من المشاركين والمشاركات، حيث كنا نرصد هذه البطولة، وتصلني التقارير الفنية تباعا، ولعل فاعلية الاسلوب، والرضى الكبير لدى لاعبينا ولاعباتنا، وما لمسناه نحن ايضا من ارتياح لاعبينا، وارتفاع عدد المشاركين في البطولتين السابقتين-خليك بالبيت- عبر الـ”أونلاين”، ومباركة راعي الحركة الشطرنجية للخطوة، يجلعنا نمضي باتجاه اعتماد التقنية رسميا في بطولاتنا للمرحلة المقبلة، وسيتم تقديم أهم النقاط على جدول أعمال اتحاد اللعبة والمكتب التنفيذي فيه خلال المرحلة المقبلة”.

mostafa.balo@alghad.jo