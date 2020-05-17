دوليكورونا

رئيس الاحتياطي الفدرالي: تعافي الاقتصاد قد يتأخر حتى إيجاد لقاح

منذ 15 دقيقة
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول

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واشنطن-قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول الأحد إن أكبر اقتصاد في العالم قد لا يتعافى بشكل كامل قبل إيجاد لقاح لوباء كوفيد-19.

عقب خسارة أكثر من 30 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في البلاد، حذّر مدير المصرف المركزي الأميركي من أن الوضع قد يتطلب وقتا ليعود إلى طبيعته.

في حوار مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس، قال باول “أعتقد أننا سنرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام”.

وتدارك ان “عودته ستتطلب وقتا”، مضيف أن ذلك “يمكن أن يمتد حتى نهاية العام المقبل. حقيقة، لا نعلم”.

وعند سؤاله عن الحاجة إلى لقاح لمعالجة المرض ووقف انتشار فيروس كورونا المستجد، شدّد المسؤول على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد.

وقال “حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل، يجب أن يكون الناس واثقين تماما وقد يتطلب ذلك انتظار إيجاد لقاح”.

وتدخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي حتى قبل فرض الإغلاق الاقتصادي، ليخفّض سعر الفائدة المرجعي ويضخّ تريليونات الدولارات في النظام المالي وبرامج الاقراض لدعم الشركات بمختلف أحجامها وحكومات الولايات والسلطات المحلية.

لكن ما انفك باول يكرر أن الاقتصاد قد يتطلب انفاقا حكوميا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونغرس.

وتابع في حديثه الى سي بي إس أن الأزمة “ظهرت بسرعة وقوّة إلى درجة العجز عن وصف الألم الذي يشعر به الناس وحالة عدم اليقين التي يعيشونها”.(ا ف ب)

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