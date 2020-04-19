رئيس البرازيل يتوقع إفلاس العديد من فرق كرة القدم

برازيليا – قال رئيس البرازيل، جايير بولسونارو ، إن العديد من فرق كرة القدم، خاصة فرق الدرجة الثانية، ستعلن إفلاسها في الأيام المقبلة نتيجة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن في وفاة 2335 حالة و 36599 إصابة مؤكدة في البلاد.

وفي بث مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حذر بولسونارو من أن “هناك فرق ستعلن إفلاسها: فرق الدرجة الثانية بكل تأكيد وتلك التي تلعب في بطولات بولايات مختلفة”.

“Não vão me tirar daqui”, diz Jair Bolsonaro aos apoiadores https://t.co/brfyg9c7JB — exame (@exame) April 19, 2020

واستطرد “ولكن لدينا أيضا فرق كبيرة ذات رواتب مليونية. إذا لم أكن مخطئا، فإن فلامنجو يقترب من 15 مليون ريال (ثلاثة ملايين دولار) وبالميراس نفس المعدل أيضا. كيف سيدفعون هذه المبالغ …كيف سيحصلون على دخل؟”.

ويتمسك بولسونارو، الذي قلل في بداية الوباء من حجمه ووصف كوفيد-19 بأنها “إنفلونزا” و “برد”، بموقفه ضد الحجر الصحي الإلزامي الذي أصدره بعض العمد والمحافظين في ولايات مثل ساو باولو، الولاية التي يتركز بها 42% من الوفيات.

وأصر الزعيم اليميني المتشدد على أن البرازيل تواجه مشكلتين “الفيروس والوظائف” ، وأكد أن البلاد يمكن أن تعود إلى “الوضع الطبيعي” من خلال إلغاء التدابير الصارمة المفروضة في بعض المناطق، حيث اعتبر أنه يجب إعادة فتح النشاط التجاري والاقتصادي “مع الالتزام بالعناية الصحية”. (إفي)