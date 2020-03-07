رئيس الجامعة الأردنية يلتقي سفير السعودية لدى الأردن

عمان – الغد– أكد رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة المسؤولية التي تقع على عاتق الجامعات الأردنية لاستكشاف سبل تعاون، وآفاق تواصل جديدة مع جامعات الدول الشقيقة والصديقة، مثمنا الدعم الذي تقدمه السفارة السعودية للدفع بعجلة تقدم مسيرة التعليم في الأردن بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص وعلى رأسها الجامعة الأردنية.

وقال القضاة إن هذا الدعم لم يأت من فراغ، بل جاء حصيلة نتاج أردني سعودي مشترك، انبثق عن متانة وأصالة العلاقات الثنائية التي تربط المملكتين؛ الأردنية الهاشمية، والعربية السعودية، والمتجذرة تاريخيا، وها هي تشهد تطورا منفردا عن بقية العلاقات بين مختلف الدول.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها القضاة إلى مقر سفارة المملكة العربية السعودية، ولقاء سفير خادم الحرمين الشريفين الجديد نايف بن بندر السديري، لتهنئته بالثقة الملكية وتعيينه سفيرا لدى الأردن، رافقه في زيارته نائبه للشؤون الإنسانية الدكتور أحمد مجدوبة، ونائبته للشؤون العلمية الدكتورة كفاح الجمعاني، ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل الياسين ومدير برنامج التسويق الدولي الدكتور زيد عبيدات.

وناقش الطرفان عددا من سيناريوهات التعاون في مختلف المجالات؛ الأكاديمية والعلمية والثقافية، وسبل تفعيلها، وإمكانية تطويرها، والبناء على ما هو قائم، لتظل الشراكة الثنائية في أبهى تجلياتها، متميزة فيما تعكسه من منفعة تعود على كلا الطرفين.

السديري خلال اللقاء، أعرب عن فخره واعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات الأردنية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها الجامعة الأردنية، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في الأردن.

وقدر عاليا ما تبذله إدارة الجامعة الأردنية من جهد حقيقي في دعم الطلبة السعوديين الذين يدرسون فيها، وتوفيرها كافة الإمكانيات والتسهيلات، إلى جانب تذليل الصعاب التي قد تعترض مسيرة دراستهم الجامعية، في سبيل خلق بيئة جامعية تحفزهم على الدراسة والنجاح والتفوق، أسوة ببقية زملائهم من طلبة الجامعة الأردنيين والأجانب.

واثنى القضاة على الدور التشاركي الذي تلتزم به الملحقية الثقافية السعودية في متابعة شؤون طلبتها في الجامعة، ومتابعة السفير للطلبة السعوديين، مؤكدا استعداد الجامعة الدائم لتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على الروابط الأخوية والشراكات الفاعلة بين الطرفين.