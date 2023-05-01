رئيس الجامعة الهاشمية لـ”الغد”: لن أقبل الواسطة والفصل نهائي

محمود الشرعان – أكد رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز العبدالحق الزبون إن قرارات الفصل التي شملت 42 طالبًا ممن شاركوا في مشاجرة الخميس الفائت، هي نهائية.

وقال الزبون في تصريح لـ”الغد”، إنه يحق للطلبة المفصولين، خلال مدة 15 يومًا تقديم استرحام لعمادة شؤون الطلبة، وبعدها سيتم تشكيل لجان للتحقيق، ويتم تكييّف العقوبة حسب طبيعة الجرم.

وعقد اجتماع ظهر الإثنين في مركز إدارة الإزمات، لمناقشة تداعيات أزمة المشاجرة، حسب حديث الزبون، مشيرا إلى أنه تم الإيعاز له بعدم قبول الواسطة من قبل الوجهاء والنواب والوزراء، والمضي قدما في الإجراءات التأديبية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه لن يقبل أي واسطة مهما كانت.

وقررت الجامعة اليوم فصل 42 من طلابها ممن ثبت مشاركتهم في مشاجرة يوم الخميس الماضي أو حرضوا عليها، وذلك استنادا إلى المادة 12 من نظام تأديب الطلبة.