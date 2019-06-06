رئيس الجزائر: أدعو لحوار جامع من أجل تنظيم الانتخابات

الجزائر- شدد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، في خطاب وجهه مساء الخميس إلى الشعب الجزائري عشية الجمعة الـ 16 من الحراك والتظاهرات، على ضرورة ترجيح الحكمة لتخطي الأزمة الراهنة.

ودعا بن صالح في “خطاب الى الأمة” بثه التلفزيون الجزائري الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار من أجل الوصول الى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية “في أقرب الآجال”، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيرا “استحالة” إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو.

وقال “أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره الى اختيار سبيل الحوار” وصولا الى “مسار توافقي” على الانتخابات الرئاسية، “ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال”.

كما أكد أنه سيواصل مهامه حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية ، قائلاً إن دقة الوضع الراهن تلزمه الاستمرار بتحمل المسؤولية حتى انتخاب رئيس للبلاد.

وتابع قائلاً:” إنني على يقين بأهمية هذه المسؤولية، لذا أدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت، وأجدد ندائي لكل الأطراف المعنية بالمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، وأدعوهم لاغتنام هذه الفرصة الجديدة للتشاور.”

دعوة لحوار جامع

إلى ذلك، جدد دعوته إلى الحوار والتشاور وترشيح الحكمة، قائلاً:” الوضع الراهن يحتم علينا ترشيح الحكمة التي من شأنها مساعدتنا على تخطي العقبات وبناء المرحلة القادمة. وأضاف:” أدعو الجميع لحوار الشامل من أجل وضع خارطة طريق مهمتها تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق”

كما تعهد بضمان إجراء الاقتراع الرئاسي بشكل حر ونزيه.

وختم كلمته مؤكداً أن الجزائر بحاجة إلى إصلاحات في شتى الميادين السياسية والاقتصادية. – العربية