رئيس الحكومة التونسي المكلف يقدم تشكيلة حكومته الجديدة

تونس – قدم رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس، تشكيلة حكومته الجديدة والمكونة من 28 وزيرا و15 كاتب دولة (وكيل وزارة).

وأسندت حقيبة العدل إلى الهادي القديري والدفاع إلى عماد الدرويش والداخلية إلى سفيان السليطي والخارجية إلى خالد السهيلي (السفير الحالي بالأردن).

أما حقيبة المالية فقد أسندت إلى عبد الرحمان الخشتالي والتخطيط والتنمية والتعاون الدولي إلى فاضل عبد الكافي والصناعة والطاقة والمناجم إلى منجي مرزوق والتجارة إلى بشير الزعفوري.

واختير روني الطرابلسي لوزارة السياحة، وسامي السماوي لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، وجمال قمرة لوزارة النقل ومنحت حقيبة الشؤون الثقافية لفتحي الهداوي ووزارة شؤون الشباب والرياضة للاعب الدولي السابق طارق ذياب، ومنحت حقيبة وزارة المرأة والاسرة والطفولة إلى نبهة بسرور.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وجه ظهر اليوم رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، يعلمه فيها وفق ما يقتضيه الدستور، تسلّمه قائمة الفريق الحكومي المقترح من قبل رئيس الحكومة المكلف الجملي وينتظر أن يعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا لتحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة.(بترا)