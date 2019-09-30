رئيس الحكومة العراقية يتهم اسرائيل بالوقوف وراء قصف الحشد الشعبي

بغداد – اتهم رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، إسرائيل باستهداف مواقع للحشد الشعبي بعد الكشف عن التحقيقات.

وقال عبد المهدي في تصريحات صحفية، اليوم، ونقلها الموقع الرسمي للحكومة العراقية: إن إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب في المنطقة، وأن الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد، لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً. واكد أن بغداد يمكن أن تكون ضمن ساحات الحلول والمفاوضات للأزمة في المنطقة.

واضاف: ان السعودية تبحث عن السلام، وان حل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحاً لحل أزمة الخليج، في الوقت الذي تتحدث الدول المعنية بأزمة الخليج عن مفاوضات.-(بترا)