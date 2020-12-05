رئيس “الزيتونة” يستقبل النائبين البداوي والعدوان

عمان- استقبل رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الأستاذ الدكتور محمد المجالي سعادة النائبين غازي البداوي وناجح العدوان ونائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات بهدف تعزيز التعاون.

وبين الدكتور محمد المجالي أن هذه الزيارة ستكون بداية مسيرة تعاون مشتركة، لأن الجامعة حريصة على تعزيز المشاركة المجتمعية والتخطيط للخدمات المستقبلية، ومنفتحة على التعاون مع أطياف المجتمع كافة للمساهمة في مساعدة المجتمع الأردني ضمن آلية وبرامج محددة.

وأشار المجالي إلى أن رسالة الجامعة لا تقف عند التدريس والبحث العلمي، بل تتعدى ذلك إلى خدمة المجتمع من خلال المركز الصحي الذي يستقبل سنوياً الآلاف من أبناء المناطق المحيطة؛ حيث يعمل على تشخيص أمراضهم ويقدم لهم الدواء وغذاء الأطفال مجاناً، هذا إضافة إلى الأيام الطبية التي تقيمها الجامعة في مختلف أنحاء المملكة بمساعدة طواقمها من كليتي الصيدلة والتمريض وأطباء اختصاص متطوعين من القطاع الخاصِ، مضيفا أن الجامعة تسهم في خدمة الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.