رئيس “الزيتونة” يلتقي أعضاء الهيئة التدريسية للكليات العلمية



عمان – التقى رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد المجالي أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية بحضور عمداء الكليات وعميد البحث العلمي وعميد الدراسات العليا وعميد شؤون الطلبة ورؤساء الأقسام ومديري الدوائر الادارية.

واستعرض المجالي انجازات الجامعة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع التي تحققت بفضل جهود الكادر الأكاديمي والاداري في الجامعة. واضاف أن الجامعة تسعى للتنافسية ولهذا ضاعفت النشر في المجلات العلمية المحكمة، وعززت مشاركتها في المؤتمرات العالمية المصنفة والمحكمة. واكد المجالي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وعلى توثيق العلاقة بين اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية والطلبة. وأشار المجالي إلى ضرورة تفعيل نادي الخريجين وزيادة الانشطة اللامنهجية الفنية والرياضية، ووضع خطة تسويقية للجامعة محلياً وعربياً ودولياً. وبين المجالي ان الجامعة اتخذت قرارا بفصل عمادة البحث العلمي عن الدراسات العليا وأنها بصدد انشاء مكتب خاص داخل عمادة البحث العلمي لمتابعة المجلات. موضحا أنه سيتم تطبيق نظام العشر سنوات للبحث العلمي، وتشكيل لجنة على مستوى الجامعة للنظر في نتائج الامتحانات ،والتركيز على لجان نظام المعادلات داخل الكليات لمساعدة الطلبة على معرفة الطريقة بشكل صحيح، وتشكيل هيئة بحثية تابعة لعمادة البحث العلمي.

وأضاف المجالي أن الجامعة تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للطالب فقد عملت على توسيع كفتيريا الصيدلة وسنعمل على توسيع كفتيريا الاداب. واوضح عمداء كليات الصيدلة، الهندسة، العمارة والتصميم، التمريض، العلوم والتكنولوجيا وعميد البحث العلمي وعميد الدراسات العليا وعميد شؤون الطلبة الخطط المستقبلية لكلياتهم وعماداتهم

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة الدكتورة نوف محمود من كلية الصيدلة الفائزة بجائزة زمالة لوريال- يونسكو من أجل المرأة في العلم المشرق العربي لعام 2019. واستحقت الدكتورة الجائزة عن بحثها الذي يتعلق بتصميم مواد نانوية مبتكرة شديدة الفعالية لعلاج الجروح الناتجة عن مرض السكري والتي يمكن من خلالها حماية القدم المصابة من البتر وبالإضافة إلى ذلك تقوم الدكتورة نوف بإجراء أبحاث تتعلق باستهداف الالتهابات الجلدية المقاومة للمضادات الحيوية وأخرى تستهدف سرطانات الثدي والدماغ والبروستات.